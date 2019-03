“Sua maestà re Alberto”: tutto quello che (forse) non sapete su Alberto Angela

Alberto Angela ormai non è più solo un conduttore. Per gli italiani è diventato un paladino della divulgazione, un idolo e un esempio per le giovani generazioni.

Gli ascolti. Il figlio del già amatissimo padre, Piero Angela, non parla quasi mai della sua vita privata. Ecco tutto quello che (forse) non sapete su di lui: Alberto Angela, 56 anni, è riuscito a ribaltare il modo degli italiani di vedere la tv. Infatti, anche quando gioca la Juve e Cristiano Ronaldo mette a segno una tripletta, gli utenti preferiscono seguire il suo programma, Meraviglie d’Italia, che porta a casa 4 milioni di telespettatori.

Le lauree. Tanti lo hanno accusato di essere “figlio di..”. In realtà, la stima che il pubblico ha per lui se l’è sempre sudata e conquistata. Paleontologo, laureato con 110 e lode e specializzato con corsi a Harvard e alla Columbia, per molti anni ha svolto attività di scavo in Africa, dal Congo alla Tanzania, e in Mongolia alla ricerca di scheletri di dinosauri. In Niger è anche stato rapito: “L’esperienza più brutta della mia vita”, racconta.

