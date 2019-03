VIAGGI LAST MINUTE – Amate viaggiare, anche solo per un weekend fuori porta ma non trovate mai il tempo per organizzarvi? D’altronde i ritmi di lavoro, gli impegni dentro e fuori la famiglia e altri stress vari non lasciano molto spazio alla pianificazione delle vacanze e allo svago.

Prendersi un po’ di tempo per staccare la spina e recuperare le energie, però, è importante. D’altronde, come si dice, le batterie vanno ricaricate: e anche se il portafoglio piange e il tempo scarseggia, non bisogna cedere alla tentazione di rimanere sul divano di casa.

Se le idee sono poche o non amate programmare tutto con largo anticipo,potete affidarvi alle offerte last minute, di cui agenzie e siti di viaggi (per fortuna) abbondano: un’ottima ancora di salvezza per chi decide di organizzarsi sempre, appunto, all’ultimo minuto.

I consigli su dove andare a Pasqua 2019

Viaggi Last Minute | Consigli e offerte

Sono diversi i siti che propongono soluzioni last minute o, addirittura, last second, per staccare un po’ la spina. Quindi non esitate a preparare le valigie o, questo caso, anche solo una piccola borsa.

Oltre alle tante offerte di voli low cost, girovagando in rete possiamo trovare diverse occasioni da cogliere al volo. Ecco una piccola selezione delle migliori proposte per passare qualche giorno fuori:

I consigli su dove andare a Pasqua 2019

Da Milano:

Berlino 14/02 – 15/02 a 26€

Bruxelles 14/02 – 15/02 a 39€

Valencia 14/02 – 15/02 a 47€

Parigi 14/02 – 15/02 a 51€

Madrid 14/02 – 15/02 a 52€

Barcellona 14/02 – 15/02 a 68€

Praga 14/02 – 15/02 a 71€

Budapest 14/02 – 15/02 a 73€

Porto 14/02 – 15/02 a 79€

Amsterdam 14/02 – 15/02 a 99€

Malta 14/02 – 15/02 a 103€

Edimburgo 14/02 – 15/02 a 106€

Londra 14/02 – 15/02 a 112€

Da Roma:

Malta 14/02 – 15/02 a 35€

Berlino 14/02 – 15/02 a 52€

Bruxelles 14/02 – 15/02 a 58€

Barcellona 14/02 – 15/02 a 70€

Budapest 14/02 – 15/02 a 85€

Praga 14/02 – 15/02 a 85€

Madrid 14/02 – 15/02 a 85€

Siviglia 14/02 – 15/02 a 92€

Lisbona 14/02 – 15/02 a 108€

Copenaghen 14/02 – 15/02 a 115€

Parigi 14/02 – 15/02 a 124€

Viaggi Last Minute | Italia

Non a caso l’Italia è nota come il Belpaese: tra splendidi paesaggi, capolavori artistici, reperti archeologici unici al mondo, parchi naturali, un mare da fare invidia e meravigliose città ricche di storia, l’Italia ha davvero moltissimo da offrire. Soprattutto a chi ha poco tempo per organizzarsi e partire. Ecco le migliori offerte last minute per chi preferisce “giocare in casa”:

Soggiorno nell’hotel più alto d’Europa in Trentino Alto Adige a 83 euro a persona (qui tutti i dettagli dell’offerta)

Weekend di relax in Italia in vari hotel con Spa da 35 euro (qui tutti i dettagli dell’offerta)

Weekend di lusso in Costiera Amalfitana con Spa e colazione da 31 euro (qui tutti i dettagli dell’offerta)

Weekend di lusso in un Castello in Toscana vicino Siena da 65 euro a notte (qui tutti i dettagli dell’offerta)

Viaggi Last Minute | Europa

Se invece avete voglia di uscire dall’Italia per visitare qualche città europea sono molte le offerte last minute che si trovano per viaggiare a zonzo per il vecchio continente senza spendere una fortuna. Eccone una selezione: