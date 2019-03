Uomini e Donne 19 marzo 2019 | Anticipazioni | Trono Over | Canale 5

UOMINI E DONNE 19 MARZO 2019 – Continuano gli appuntamenti quotidiani con Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e trasmesso ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 a partire dalle 14.45.

L’episodio di ieri ha riportato all’attenzione il parterre senior del programma, con le immancabili litigate tra Gemma Galgani e Rocco Fredella e soprattutto con il colpo di scena di David Scarantino e Cristina Incorvaia, che hanno lasciato il programma per provare a frequentarsi a telecamere spente.

Tutte le anticipazioni sul programma Uomini e Donne

Come ogni giorno, anche oggi tutti gli spettatori appassionati di Uomini e Donne sono alla ricerca di informazioni sulla nuova puntata. Di quale trono si parlerà oggi? Trono classico o trono over?

Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata di lunedì 18 marzo 2019. Se non volete spoiler, interrompete qui la lettura.

Uomini e Donne 19 marzo 2019 | Anticipazioni | Ida e Riccardo

Anche oggi pomeriggio si parlerà del Trono Over. La puntata di oggi ripartirà da dove si è conclusa quella di ieri, ovvero con la tormentata storia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due hanno smesso da un po’ di frequentarsi a causa dei tanti screzi emersi tra loro, e Riccardo sta portando avanti la sua conoscenza con altre donne.

Ida, tuttavia, prenderà la parola per sottolineare quanto sia ancora innamorata di Riccardo e di non riuscire a guardarlo mentre frequenta altre persone. La gelosia è tanta che la donna pensa addirittura di lasciare il programma per non soffrire più. Su pressione di Maria De Filippi, la bella Ida deciderà di rimanere, ma subirà un’altra grande delusione da Riccardo.

L’uomo infatti le ribadirà di non essere interessato a lei e che anzi tutti gli attacchi di Ida nelle scorse puntate di Uomini e Donne non fanno altro che infastidirlo ancora di più. Ida addirittura non si sentirà bene dopo le parole di Riccardo e lascerà lo studio, inseguita dal ragazzo.

Come proseguirà dunque la storia tra i due? Ida deciderà davvero di lasciare la trasmissione? Per scoprirlo, serve attendere la puntata di oggi pomeriggio.

Dove vedere Uomini e Donne in streaming

Uomini e Donne 19 marzo 2019 | Anticipazioni | Barbara e Roberto

Ida e Riccardo però non saranno ovviamente gli unici protagonisti di giornata. Si parlerà anche della frequentazione tra Barbara De Santi e Roberto.

Tra i due non sembra andare tutto per il verso giusto e già nelle scorse settimane ci sono stati diversi battibecchi per vari motivi. La donna ribadirà anche oggi in puntata tutti i suoi sospetti su Roberto, reo a suo dire di non provare lo stesso sentimento che lei prova per lui.

I contrasti sembrano insanabili e infatti alla fine Roberto sceglierà di andare via e interrompere così definitivamente la loro frequentazione. Sarà davvero finita tra i due? Appuntamento a oggi pomeriggio su Canale 5 .