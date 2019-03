TOY STORY 4 TRAILER UFFICIALE – Disney Pixar ha finalmente presentato il nuovissimo trailer di Toy Story, giunto al suo quarto capitolo con vecchi e nuovi (alcuni inquietanti) amici. Woody, Buzz, Jessie e tanti altri torneranno per vivere una nuova avventura.

Manca pochissimo all’arrivo di Toy Story 4 al cinema: precisamente, in Italia il film d’animazione è atteso per il 27 giugno 2019.

Woody ha sempre saputo quale fosse la sua missione: prendersi cura dei bambini. Salutato Andy, adesso è la volta di Bonnie ed è da questa bambina, e dai suoi gusti bizzarri, che si muovono gli ingranaggi per il quarto capitolo di Toy Story 4.

Toy Story 4 Trailer Ufficiale | Nuovi amici, anche inquietanti, nel video

Come vediamo nel trailer, Bonnie ha un nuovo giocattolo chiamato “Forky”, che non vuole esattamente entrare a far parte della combriccola di amici capitanata da Woody. Tanto che, nel cuore della notte, proprio come un criminale, Forky decide di darsi alla macchia e fugge.

Pur di rendere felice Bonnie, Woody, Buzz e gli altri amici lo inseguono dando vita a un (nuovo) viaggio on the road che porterà il gruppo di giocattoli a contatto con diverse realtà, tra cui un grandissimo Luna Park e un inquietante negozio di bambole dove regna la perfidia di Gabby Gabby (non vi ricorda tanto Annabelle?). Al suo comando, uno schieramento di pupazzi in ceramica le cui fattezze estetiche ricordano lo Slappy dei Piccoli Brividi.

Toy Story 4 Trailer Ufficiale | Il poster

Ma cos’è che vediamo nel trailer e anche nel poster rilasciato dalla Pixar? Il ritorno di un personaggio che mancava da Toy Story 2: stiamo parlando della pastorella Bo Peep, annunciata già in precedenza con un post su Instagram da parte della stessa Pixar.

Diretto da Josh Cooley, Toy Story 4 prevede tra i doppiatori originali Tom Hanks per Woody e Tim Allen per Buzz.

Il primo Toy Story è nato nel 1995, vincendo un Oscar Speciale assegnato a John Lasseter per il primo lungometraggio interamente animato al computer. “Toy Story 2 – Woody e Buzz alla riscossa” è uscito nel 1999 e “Toy Story 3 – La grande fuga” è stato distribuito nel 2010, mettendo un apparente punto alla saga dei giocattoli più famosi di casa Pixar fino all’annunciato del quarto sequel.