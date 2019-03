Stasera in tv | Martedì 19 marzo 2019 | Cosa vedere in televisione questa sera | Programmazione completa

STASERA IN TV – Sarà una festa del papà all’insegna della conoscenza, dell’arte e della natura, ma anche di comicità e – perché no – di attualità politica. La programmazione televisiva per questa sera, martedì 19 marzo 2019, offre come sempre un’ampia scelta ai telespettatori del nostro paese. Ce n’è per tutti i gusti: potete rilassarvi sul divano dopo un’altra lunga giornata, magari con a fianco proprio il vostro papà. Ma cosa c’è stasera su Rai 1, Rai 2, Canale 5, Italia 1, Sky…? Vediamolo insieme:

LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA CANALE PER CANALE

Rai 1, che questa stagione sta decisamente dominando gli ascolti televisivi, presenta questa sera la seconda puntata di Meraviglie – La penisola dei tesori, condotto da un magistrale Alberto Angela. Un viaggio lungo il nostro paese con l’obiettivo di far conoscere, raccontare e svelare tutti i luoghi più belli dell’Italia dal punto di vista artistico e paesaggistico.

Canale 5 stasera decide di rispondere al suo principale competitor con la comicità. E se settimana scorsa era stato il turno di Benvenuti al Sud, questa sera i telespettatori saranno intrattenuti dal sequel del film con Claudio Bisio e Alessandro Siani, cioè Benvenuti al Nord. L’eterno pregiudizio che lega il nord e il sud Italia in una pellicola irriverente e simpatica, ma che alla fine sottolinea quanto ciascuna regione del nostro paese abbia più cose in comune con le altre di quante ci si aspetta.

Ma la programmazione di stasera non finisce qui: ai due colossi della televisione, questa sera, risponde anche il Nove. Il canale (al tasto 9 del telecomando) arriva infatti con una grande anteprima: il documentario Leaving Neverland, basato sulla vita di Michael Jackson e che tante polemiche ha già scatenato per le accuse di abusi su minori che vengono rivolte, all’interno della pellicola, da due testimoni nei confronti della popstar.

Senza dimenticare, inoltre, che per chi è più interessato all’attualità e alla politica il martedì sera è sempre dedicato a questi argomenti, grazie a Rai 3 e La 7. Sui due canali, infatti, vanno in onda rispettivamente #Cartabianca e DiMartedì. Mentre su Italia 1 vi aspetta una nuova, irriverente puntata de Le Iene.

Tutto qui? Decisamente no. Ci sono tantissimi altri canali (in chiaro e non) con programmazioni molto interessanti in grado di soddisfare tutti i gusti e le esigenze dei telespettatori. Di seguito LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DI OGGI CANALE PER CANALE

Stasera in tv | Martedì 19 marzo 2019 | Streaming

Se non trovi interessante la programmazione di oggi in tv, qui abbiamo raccolto un elenco di piattaforme web e metodi free per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata.

Per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata e quindi senza violare alcuna legge, esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Allo stesso modo, esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi eventi dal vivo sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD.

Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti. Ecco come e dove vedere le partite di calcio in streaming in modo legale stasera in tv.