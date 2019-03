Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato sottoposto all’ospedale San Raffaele di Milano ad una procedura chirurgica in regime di urgenza per la soluzione un`ernia inguinale incarcerata.

“L’intervento”, si legge in una nota diramata nella tarda serata di martedì 19 marzo, “è perfettamente riuscito e le condizioni di salute del presidente Berlusconi sono ottime. Si prevedono un paio di giorni di convalescenza”.

A causa della convalescenza è quindi stato annullato il nuovo tour di Berlusconi in Basilicata questa settimana, in vista delle elezioni Regionali di domenica prossima.

L’operazione è stata effettuata oggi all’ospedale San Raffaele. Il cavaliere è stato sottoposto a una “procedura chirurgica in regime di urgenza per la soluzione un’ernia inguinale incarcerata”.

L’intervento, secondo quanto confermano fonti di Forza Italia a TPI, è perfettamente riuscito.

Le condizioni dell’ex premier sono “ottime” ma, per un sicuro regime post-operatorio, “non potrà essere in Basilicata giovedì e venerdì come programmato per la campagna elettorale”.

Matteo Salvini, in una nota, ha voluto mostrare la sua vicinanza all’alleato, alla prossima tornata elettorale: “Ho sentito Silvio Berlusconi e gli ho augurato una buona guarigione. Rinvieremo la conferenza stampa prevista per giovedì in Basilicata e la faremo più avanti per festeggiare la vittoria”.

Alle elezioni del 24 marzo 201 si sono presentare 28 liste: 14 per la provincia di Potenza e 14 per quella di Matera, mentre sono quattro i candidati presidente. (Qui tutte le informazioni su liste e candidati).

Silvio Berlusconi, con Forza Italia, sostiene il candidato di centrodestra Vito Bardi.