RITA DALLA CHIESA ENEL – Prima contro Eni, poi contro Enel. Rita Dalla Chiesa, nota conduttrice televisiva, non ci sta all’ennesima bolletta troppo alta. E sbotta sui social. “Vergognatevi. Qualcuno ci salva dall’Enel che per un consumo di 12 euro a bimestre emette bollette per 68,17 euro? Che ci fate nei talk show televisivi?”, scrive la presentatrice Mediaset su Twitter.

Quasi mille i Mi piace e almeno 370 i Retweet al messaggio di Dalla Chiesa, segno di condivisione di idee da parte dei suoi fan. Senza contare le decine e decine di commenti sotto al post, in cui anche gli utenti si lamentano per le proprie esperienze.

Una situazione simile era accaduta anche nel novembre 2018 e precisamente il giorno 20. La conduttrice, sempre su Twitter, aveva scritto: “ # ENIGAS per un consumo di 150 euro per un mese, totale bolletta 406,87. E questo non è ladrocinio legalizzato? ⁦ @ matteosalvinimi⁩ ⁦ @ luigidimaio⁩ # giornatadibollette FATE FINIRE LA PACCHIA ANCHE A LORO!!!!”.

