Rachele Mussolini: “Bannata da Facebook per aver fatto gli auguri a mio nonno”

Rachele Mussolini, nipote del dittatore fascista Benito e consigliera di Fratelli d’Italia a Roma, ha raccontato durante una conferenza stampa di essere stata bannata da Facebook perché lo scorso 29 luglio aveva pubblicato un post sul social in cui faceva gli auguri al nonno per l’anniversario della nascita.

La nipote di Mussolini ha voluto sottolineare che aveva fatto attenzione anche alla scelta della fotografia del leader fascista, nell’immagine era senza divisa e senza braccio teso.

“Avevo pubblicato un post sul mio profilo privato per il suo compleanno. Come una qualunque nipote che fa gli auguri a suo nonno. Non era in divisa. Ma, purtroppo o per fortuna, è sempre mio nonno”, ha dichiarato.

“Sono orgogliosa del cognome che porto e consapevole degli errori fatti. Errori che ho sempre condannato ma non posso non rilevare che ci sono sempre stati due pesi e due misure su tutto. Ad esempio una volta raggiunte le 5mila amicizie non ho potuto aprire una seconda pagina Facebook per il mio cognome, ma provando con Stalin o Lenin nessun problema. Quando ho fatto gli auguri a mio nonno, lo scorso luglio, hanno sospeso la mia pagina per due giorni”.

Rachele Mussolini ha raccontato l’episodio a margine di una conferenza stampa sull’intitolazione di una strada a Giorgio Almirante nella sede dei gruppi.

A proposito delle dichiarazioni dell’Anpi, secondo cui dopo l’intitolazione di una piazza ad Almirante a Ladispoli “di questo passo dedicheremo una via a Mussolini”, la consigliera di Fratelli d’Italia ha detto: “Voglio ricordare le parole di Pasolini: agitano lo spauracchio del fascismo quando i problemi sono altri. Alcune esternazioni le ritengo esagerate e ripeto, ci sono due pesi e due misure”.