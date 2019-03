La pizza è il cibo che ci rende più felici. E non servivano i sondaggi per dirlo. Eppure la conferma arriva proprio dai dati: quelli diffusi da un’indagine Doxa/Deliveroo dicono che quasi un italiano su due ama la pizza più di qualsiasi altro piatto (il 42 per cento).

Sono le donne ad avere una preferenza più marcata per questa pietanza, insieme ai giovani della fascia di età che va dai 25 ai 35 anni (i cosiddetti Millennials), che per il 60 per cento prediligono la pizza. Anche geograficamente ci sono poche sorprese, perché il piatto in questione risulta particolarmente apprezzato al Sud e nelle Isole, con un bel 51 per cento.

Il dato è stato diffuso in occasione della Giornata Internazionale della Felicità, che si festeggi il 20 marzo. Alla base dell’indagine – condotta su un campione rappresentativo della popolazione con più di 15 anni – il rapporto tra quanto mangiamo, quello che mangiamo e la felicità. Quali piatti e quali momenti hanno a che fare con la felicità.

L’analisi, condotta su un campione rappresentativo della popolazione di età superiore ai 15 anni, ha avuto come tema il rapporto tra quanto mangiamo e la felicità. La pizza ha schiacciato tutti gli altri piatti, anche se si piazza bene anche la pasta.

Al secondo posto della classifica dell’indagine la pasta con il 33 per cento. A seguire, di poco, si abbandonano i carboidrati per dare spazio alle grigliate, di carne e pesce, che si piazzano al terzo posto con il 30 per cento delle preferenze. Con il quarto posto si passa al dolce: il 21 per cento del campione preso in esame ritiene che il cibo più buono sia il gelato, mentre il 10 per cento sceglie i formaggi.

I salumi – strano ma vero – si piazzano solo al sesto posto con un debole 9 per cento. Solo il 7 per cento delle preferenze va al classico panino, che, incredibilmente, si piazza a pari merito con l’amatissimo sushi.

Sebbene una bella pizza appena sfornata sia di gran lunga preferibile a quella triste e surgelata, anche in questo settore questo piatto esce vincitore, come confermato dall’Istituto Italiano Alimenti Surgelati.

Sei famiglie su dieci attribuiscono alla pizza la felicità. La preferita resta – non serve neanche dirlo – la regina, la Margherita. C’erano dubbi?