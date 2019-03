PASQUA 2019 MENU – Gli italiani, si sa, sono un popolo di tradizionalisti. Puoi togliere loro tutto, tranne le abitudini che li accompagnano da quando sono bambini. E nel panorama della tradizione del nostro paese, il pranzo di Pasqua occupa un ruolo molto importante, se non addirittura centrale. Ecco perché è un appuntamento da non perdere e, per chi cucina, da non fallire.

Per vostra fortuna noi di TPI sappiamo bene quanto possa essere delicato, viste le aspettative, il ruolo di chi ha la responsabilità di pensare e poi realizzare il pranzo di Pasqua. E quindi abbiamo pronto per voi qualche suggerimento per sorprendere i vostri invitati, senza però impazzire dietro a ricette troppo barocche e difficili da preparare.

Vi anticipiamo che i nostri consigli tengono conto di tutte le abitudini alimentari: c’è quindi una variante con l’agnello, piatto tipico della Pasqua, è un menu senza l’agnello. In ognuno dei due casi, il consiglio è di comporre il pranzo con tutte le portate: dall’antipasto al dessert, comprensivo di frutta, dolce e caffè.

Pasqua 2019 menu | Antipasto

Il nostro consiglio è di mantenere un profilo di semplicità fin dall’antipasto. Va benissimo quindi proporre un misto di affettati, salumi e formaggi tipici della vostra regione e affiancarli ad alcune uova sode (ancora meglio se al forno, come da tradizione pasquale).

Preparare il menu per il pranzo offre diverse possibilità: si può scegliere di rimanere nelle tradizioni, cucinando a base di agnello, oppure di creare un menu innovativo senza l’agnelloche sorprenda i commensali.

Pasqua 2019 menu | Primo piatto

Soprattutto se avete molti invitati, meglio non prodigarsi nel cucinare del riso: optate per della pasta fresca, meglio ancora se fatta in casa da voi, come delle tagliatelle. Per condirle, preparate un sugo con il cosciotto di agnello. Il sugo in questo modo viene molto corposo e con un gusto inconfondibile.

Se volete invece attenervi ancora di più al classico, meglio ancora una lasagna al forno oppure un timballo particolare. Un’idea? Che ne dite di maccheroni con salsiccia e carciofi?

Pasqua 2019 menu | Secondo piatto

Se avete seguito il consiglio del primo piatto, il secondo ve lo trovate già pronto: cuocete una parte del vostro agnello nel forno, con tanto di patate e piselli. Una assoluta garanzia.

Se proprio volete esagerare, affiancate a questa pietanza già ricca di suo alcuni contorni sfiziosi, come una sfoglia speck e patate, una torta salata o, se vivete in alcune fortunate zone d’Italia, il casatiello.

Il vino? Assolutamente rosso. Un Chianti è perfetto per l’agnello.

Pasqua 2019 menu | Dessert

Immancabili le uova di Pasqua, soprattutto se ci sono bambini in casa (anche quelli di 40 anni sono da considerare tali, quando si parla di dolci), ma non potete accontentarvi di questo: affidatevi alla tradizione della vostra regione e non sbaglierete. Una pastiera napoletana, una cuddura siciliana, delle scarcelle pugliesi… Insomma, sbizzarritevi.

Se invece volete rimanere sul classico, andrà bene una bella colomba pasquale. Affiancate della frutta fresca di stagione e un bel caffè e il gioco è fatto.

Pasqua 2019 menu | Variante senza agnello

In alternativa, come vi dicevamo, potete decidere di eliminare l’agnello e tutta la carne dal vostro menu. In questa variante vegan, vi consigliamo di iniziare con un antipasto di voul-au-vent ripieni di crema di piselli (o fave) e una pasta sfoglia con crema di lenticchie e asparagi.

Come primo proponete una lasagna bianca farcita con carciofi, funghi e verdure del tipo che preferite. In alternativa, potete anche scegliere una pasta ripiena (ravioli?) con spinaci, zucca o erbette con il brodo che più vi aggrada.

Come secondo un’ottima idea potrebbe essere un arrosto vegetariano servito con delle patate al forno o, in alternativa, con un gateau di patate vegano. Se non gradite le patate, preparate invece un’insalata di finocchi e ravanelli. Per i dessert, invece, basatevi sul menu tradizionale. Il successo è assicurato!

