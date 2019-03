Oroscopo di oggi | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI 19 MARZO 2019 TPI – Inizia una nuova settimana e con essa sono in arrivo tante novità per alcuni segni zodiacali in particolare. La giornata di lunedì 18 marzo 2019 sarà importante per qualcuno che vuole rinvigorire alcuni progetti abbandonati nelle ultime settimane e anche per chi ha avuto qualche incertezza in ambito amoroso.

Vediamo insieme cosa prevede l’oroscopo di oggi di TPI :

Partiamo dal segno del giorno: cari amici dell Vergine, il trono è nuovamente vostro! In particolare, con la Luna nel segno, l’amore ha deciso di sorridervi.

Quest’oggi gli amici dell’Ariete sono alla ricerca d’attenzioni, alle quali provvederanno i vostri cari.

Giornata positiva per il Toro, soprattutto se si è single, in netta contrapposizione con i Gemelli: oggi non ve ne va bene neanche una.

Questo martedì di marzo sarà piuttosto monotono per il Cancro, non sarà la migliore della vostra vita ma neppure la peggiore, per cui c’è da rallegrarsi.

Alcuni problemi di coppia per il Leone quest’oggi potrebbero finalmente trovare una soluzione, mentre la Bilancia dovrebbe essere un po’ più paziente del solito.

Gli amici dello Scorpione oggi sono un po’ giù di morale, così come il Sagittario che, a differenza dello Scorpione, in realtà ha un pessimo umore quest’oggi.

Mentre per il Capricorno e l’Acquario sarà una giornata pressoché positiva, per i Pesci sarà una grande giornata: del resto, oggi è la Festa del Papà e per gli amici nati sotto il segno dei Pesci quest’oggi ci sarà una grande creatività.

L’oroscopo completo di oggi, martedì 19 marzo 2019

Oroscopo di oggi | Origine

L’oroscopo (dal termine latino hōroscopus, a sua volta proveniente dal greco ὡροσκόπος hōroskópos, composto di ὥρα (hṓra), durata di tempo, e σκοπέω (skopéō), osservare) ha origini molto antiche. Individua la posizione degli astri principali del nostro sistema solare al momento della nascita di ciascuno. La parola, nel suo significato originario, indicava infatti il punto della costellazione dello zodiaco, sorto in uno specifico momento all’orizzonte, che costituisce la base per configurare la posizione degli altri segni zodiacali e dei pianeti in relazione a un momento specifico, come una nascita o un evento. In un senso più ampio, l’oroscopo indica, rispetto ai dodici segni dello zodiaco, l’osservazione del cielo e la posizione dei pianeti in un momento dato e le previsioni circa l’influenza che quella determinata configurazione potrebbe avere sull’evento in base al quale è calcolato.