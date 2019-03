OFFERTE TRE – Come tutte le principali compagnie telefoniche, anche Tre ha sempre in programma tante offerte per i propri clienti e soprattutto per riuscire ad attrarre una nuova fetta di pubblico.

D’altronde oramai tutti gli operatori si fanno concorrenza proponendo prezzi sempre più stracciati, che mettono insieme minuti, sms e una marea di giga, che spesso però restano inutilizzati.

Di seguito, tutte le principali offerte proposte da Tre per il mese di marzo 2019. (Qui le offerte Tim – Qui le offerte Wind – Qui le offerte Vodafone)

Offerte Tre | Marzo 2019

Offerte Tre: ALL-IN Power

Giga: 60 GB in 4G

Minuti: illimitati

Sms: –

Costo del rinnovo: 9,99€

Costo di attivazione: 0€, solo online 6,99€. Offerta attivabile a soli 9,99€ con carta di credito, conto corrente o carta conto e impegno di 24 mesi

Qui tutti i dettagli.

Offerte Tre: ALL-IN Power con smartphone

Giga: 60 GB in 4G

Minuti: illimitati

Sms: –

Costo del rinnovo: 9,99€

Smartphone incluso e Apple music per sei mesi

Qui tutti i dettagli.

Free Power

Giga: 60 GB in 4G

Minuti: illimitati in Italia e all’estero

Sms: –

Costo del rinnovo: 9,99€

In più a scelta un Top smartphone da aggiungere all’offerta

Apple music incluso per sei mesi su tutti i dispositivi

Qui tutti i dettagli.

Offerte Tre: Super Fibra

Giga illimitati gratis sulla tua offerta Tre

Xiaomi Special Edition

Giga: 60 GB

Minuti: illimitati verso tutti

Sms: –

Costo del rinnovo: 9,99€

Scegli uno smartphone Xiaomi con ALL-IN Power, Mi Band 3 è incluso

Qui tutti i dettagli

Offerte Tre | Storia

Tre è uno dei principali marchi di telefonia mobile. Fa parte del gruppo cinese H3G. Opera in molti Paesi tra cui l’Italia, oltre che Austria, Danimarca, Hong Kong, Indonesia, Irlanda, Svezia e Regno Unito.

Dal 31 dicembre 2016 si è fusa con Wind. Il gruppo Wind Tre è il primo operatore di telefonia mobile in Italia, insieme a Tim, il terzo di telefonia fissa insieme a Tim e Vodafone.