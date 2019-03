Offerte Euronics Volantino | Prodotti | Prezzi

OFFERTE EURONICS VOLANTINO – Quali sono le migliori offerte Euronics disponibili in questo momento? Una domanda che spesso ci siamo fatti e che di seguito troverà la sua risposta.

IL VOLANTINO CON TUTTE LE OFFERTE

Con i suoi oltre 400 punti vendita presenti sul territorio italiano, Euronics rappresenta uno dei principali rivenditori di prodotti di elettronica.

Il gruppo nasce già nel 1999 grazie all’unione di diversi imprenditori attivi nel settore fin dal boom degli anni ’70.

Con le attività di marketing svolte negli ultimi anni, lo sviluppo della rete e l’attenzione alle nuove tecnologie, Euronics è, oggi, un assoluto protagonista del mercato dell’elettronica in Italia.

Euronics è presente su tutto il territorio italiano. In particolare: Milano, Torino, Trento, Treviso ed Udine dove è possibile trovare punti vendita di Galimberti Euronics. A Ragusa, Trapani, Palermo e Messina quelli di Bruno e La Via Lattea. A Napoli, Benevento, Salerno e Avellino quelli di Tufano Euronics. A Latina, Pescara, Frosinone e Roma invece quelli di Andreoli.

Nel volantino è inoltre possibile trovare offerte su notebook, smartphone sottocosto, lavatrici, tv led, frigoriferi e tanto altro. Insomma, qualsiasi prodotto che abbiamo in mente o che volgiamo comprare per noi stessi o per fare un gradito regalo.

