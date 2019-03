METEO PASQUA E PASQUETTA 2019 – Si avvicinano Pasqua e Pasquetta 2019 e tanta gente è già entrata nella fase preparatoria di una delle feste più amate del calendario. Complice l’inizio della primavera, infatti, sono tante le famiglie che progettano di spostarsi per il ponte di Pasqua, il più lungo della storia. Una bella gita fuori porta, con tanto di escursioni e l’immancabile scampagnata.

L’unica incognita, come ogni anno, è il meteo. Che tempo farà in quei giorni? E le temperature saranno primaverili o è in arrivo un’ondata di freddo? La buona riuscita della giornata passa tutta per il tempo.

Di seguito troverete le ultime previsioni meteo per i giorni di Pasqua e Pasquetta, cioè per domenica 21 e lunedì 22 aprile 2019.

Meteo Pasqua e Pasquetta 2019 | Le previsioni del tempo

Al momento le previsioni non sono proprio incoraggianti. Nel solco della primavera, infatti, il meteo continuerà a garantire fasi di transito tra la stagione fredda e quella più calda. Il risultato è una forte instabilità, diffusa in varie parti della penisola.

Tra Pasqua, 25 aprile e primo maggio, infatti, c’è un’altissima probabilità di temporali e anche di qualche grandinata. Secondo IlMeteo.it, infatti, i primi dieci giorni di aprile inizieranno molto bene, con temperature anche di uno o due gradi sopra alla media stagionale. Al Sud, addirittura, si arriverà anche a punte di 27 o 28 gradi.

Ma dalla seconda metà di aprile la situazione è destinata a evolversi negativamente, anche a causa dell’arrivo di aria fredda da Ovest. Per questo motivo, sono previste piogge e nevicate su Alpi e Appennini fino a quote medie, accompagnati da venti forti e alcuni temporali.

A rischio dunque le gite di Pasqua al Nord Italia e in alcune zone del Centro. Al Sud, invece, ci si aspetta temperature sicuramente più primaverili che possano dunque permettere a tante famiglie di passare alcune giornate in campagna senza pensare a dover aprire l’ombrello.

