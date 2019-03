MERAVIGLIE ALBERTO ANGELA 2019 – Sarà anche un cliché constatarlo o una banalità ripeterlo, ma alla fine è una verità indiscutibile: l’Italia è il paese più bello del mondo. Con le sue mille ricchezze e il suo sconfinato patrimonio artistico è un continuo scoprire meraviglie dell’uomo e della natura.

E sono proprio meraviglie – e patrimoni UNESCO – quelle di cui Alberto Angela va alla scoperta al fine di mostrarle ai telespettatori e “divulgare la bellezza”: martedì inizia infatti la nuova stagione di Meraviglie – La penisola dei tesori, non a caso il nome del programma condotto dal figlio di Piero Angela in cui Alberto intraprende un vero e proprio viaggio tra opere e luoghi che le ospitano.

Giunto alla sua seconda stagione, il programma è stato spostato dal sabato al martedì sera per decisione proprio di Viale Mazzini.

Meraviglie va in onda da martedì 12 marzo per quattro puntate, una a settimana, fino quindi al 2 di aprile; i luoghi visitati dal presentatore sono in totale dodici, tre per ogni puntata, uno al nord, uno al centro e uno al sud Italia.

Meraviglie Alberto Angela 2019 | La seconda puntata

Dove ci porterà Alberto Angela per questo secondo appuntamento? Quali tesori ci mostrerà? Il viaggio parte da Ravenna, culla di ben otto monumenti ritenuti patrimonio dell’Unesco: si parte dal Mausoleo di Galla Placidia per poi arrivare alla Tomba di Dante; il tutto, condito con l’accompagnamento del campione di motociclismo Marco Melandri.

Meraviglie, il programma di Alberto Angela: ecco le anticipazioni della seconda puntata in onda su Rai 1 il 19 marzo

Dopodiché, Angela ci porta in Sardegna, esplorando i suoi tesori archeologici a partire dagli ipogei domus de janas per arrivare al celebre nuraghe Barumini: al suo fianco, ci sarà Dori Ghezzi che racconterà del suo legame, e di quello di Fabrizio De André, all’isola.

Il tour di questa seconda puntata si conclude a Napoli, precisamente al celebre Teatro San Carlo. Il prestigio di questa struttura verrà decantato da Massimo Ranieri.

La seconda puntata di Meraviglie va in onda il 19 marzo alle ore 21:25 su Rai 1.

Meraviglie Alberto Angela 2019 | La prima puntata

Ma quali sono le tappe del viaggio tra le meraviglie italiane visitate e raccontate da Alberto Angela? Nella prima puntata il giornalista si trova inizialmente a Mantova, una delle città simbolo del Rinascimento che la famiglia dei Gonzaga ha reso il gioiello che è.

Palazzo Te e Palazzo Ducale sono infatti solo due dei più belli e conosciuti luoghi di questa città lombarda patrimonio dell’UNESCO.

Tutte le anticipazioni della prima puntata di Meraviglie

A seguire Alberto Angela si sposta nella Città Eterna, Roma: la capitale assoluta della bellezza è infatti la location perfetta per le finalità del programma perché, in quanto a siti archeologici o meraviglie artistiche da raccontare, c’è solo che l’imbarazzo della scelta. Quest’ultima è comunque ricaduta su Piazza Navona, una delle più spettacolari della città. Alberto Angela, per altro, non sarà da solo nel suo tour romano: ad accompagnarlo e a raccontare la piazza dal suo punto di vista sarà un romano doc come Gigi Proietti.

Infine, come detto, dal centro si arriverà a Sud e come non scegliere un luogo dove il primo protagonista della bellezza è il mare? La costiera amalfitana, infatti, è la terza tappa del viaggio di Alberto, quella che chiude la prima puntata.

Amalfi, città marinara nel Medioevo simbolo di ricchezza e splendore, viene esplorata dal conduttore anche nelle sue parti più nascoste: vedremo infatti Alberto immergersi nelle acque di Baia per mostrare e raccontare simboli e tesori della civiltà romana nascoste dal mare e custoditi nel Parco Archeologico sommerso nel blu del Mediterraneo. L’accompagnatore di Angela in questo caso è Renzo Arbore.

Meraviglie Alberto Angela 2019 | Il conduttore

A condurre il programma è ancora una volta Alberto Angela, ormai una garanzia per tutti gli appassionati di scienza, arte e tutto ciò che riguarda il mondo della divulgazione. Figlio del grande Piero Angela, Alberto è un giornalista pubblicista, scrittore, conduttore e paleontologo.

Si è formato in Francia, dove è nato e dove ha conseguito il diploma, prima di perfezionare gli studi prima a Roma e poi a New York. La sua carriera da conduttore televisivo è iniziata però dopo ben dieci anni di ricerca sul campo e spedizioni internazionali.

Nel tempo, Angela ha prima iniziato nella Televisione Svizzera Italiana, poi è approdato nella Rai, dove ha affiancato e dopo preso il posto del padre nei programmi di divulgazione scientifica. Oggi è considerato una delle persone più preparate nel nostro Paese. Dalla moglie Monica ha avuto tre figli: Riccardo, Edoardo (molto simile al papà) e Alessandro.

Meraviglie Alberto Angela 2019 | Streaming e diretta tv

Meraviglie – La penisola dei tesori va in onda in diretta su Rai 1 dal 12 marzo 2019, il martedì sera, a partire dalle 21.25.

Per chi non potesse seguirlo in diretta tv, è possibile vedere il programma di Alberto Angela anche in streaming oppure on demand grazie alla piattaforma RaiPlay.