“Monty condivide le proprie idee, esperienze e attività di ogni giorno sperando che possano essere utili agli altri. That’s it!”. Questa la breve ma in un certo qual modo esaustiva descrizione in cui ci si imbatte appena aperto il sito di Marco Montemagno.

In effetti, è proprio così: da anni Marco pubblica instancabilmente un video al giorno in cui parla sempre di un argomento diverso, ma mettendo a disposizione del prossimo consigli, dritte e la propria esperienza personale. Che poi non è esattamente quella di “uno qualunque”. Marco Montemagno, meglio conosciuto soprattutto sui social – dove può contare su una popolarità che farebbe invidia a qualsiasi blogger esordiente – come Monty, non è proprio uno sprovveduto, ma anzi uno che nuota nel mare nel web come un campione olimpico. E non solo lì.

Marco Montemagno | Chi è

Marco Montemagno ha 47 anni, una moglie e una mamma che definisce “fenomenali” e ben quattro “amazing” figli (di 4, 8, 17 e 19 anni), come li definisce lui stesso. E vive a Brighton, in Inghilterra.

Si potrebbe dire che la sua passione, oltre il web, sono le start up. È un imprenditore e ne ha fondate diverse, ma le ultime due sono Slashers e 4books: la prima è una community continuamente al servizio di professionisti che vogliono migliorare se stessi e il proprio business, mentre la seconda è una grande libreria online dove è possibile ascoltare e apprendere i concetti chiave di un libro.

Le sue sono idee semplici, ma in effetti mai banali e molto utili perché forniscono agli utenti strumenti che finiscono per essere vere e proprie bussole per non perdere l’orientamento all’interno della grande galassia del Web.

In Italia la sua popolarità – prima di crescere esponenzialmente in rete grazie alle pagine social – è iniziata con la conduzione, per 7 lunghi anni, di Reporter Diffuso/IoReporter su SkyTg24, un programma in cui si parlava di internet e delle novità tecnologiche.

Ma come ha cominciato Marco? Quali sono state le sue prime esperienze? Forse, d’istinto, uno direbbe che è come minimo un ingegnere, forse anche uscito da qualche prestigioso istituto accademico o corso di specializzazione. E invece no. Marco è innanzitutto stato uno studente di liceo classico e poi si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza di Milano con l’obiettivo di diventare avvocato; poi, però, ha cambiato decisamente idea e si è “buttato nel mondo di internet”.

Il suo esordio è stato con i blog in un periodo in cui lui stesso ammette che nessuno li conosceva. Il suo, però, Blogosfere, lo aveva “cresciuto” così bene che lo ha voluto comprare il Sole24Ore nel 2009.

A partire dal marzo 2015 ha iniziato a pubblicare sulla sua pagina Facebook – che oggi conta più di un milione di follower – un video al giorno in cui, appunto, affronta le più svariate tematiche cercando anche lì di non voltare mai le spalle a competenza, simpatia e professionalità. Un trinomio decisamente vincente, visti i risultati.

Autore del vendutissimo libro intitolato Codice Montemagno, in cui ha fatto un mega riassunto di quanto detto negli anni nei suoi video, Monty ha moderato importanti conferenze e stato ospite in molti eventi dedicati al suo campo d’azione. Ma soprattutto può vantare interviste a grandi personaggio come Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, Al Gore, Oliver Stone, Chris Anderson, Steve Ballmer, Tony Robbins e Seth Godin.

E pensare che a 7 anni era già un campione, ma di ping pong, sport che, da come dice, gli piacerebbe riprendere.