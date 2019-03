JOVANA DJORDJEVIC – Duecentonovantaquattromila followers, più di mille post e centinaia di commenti. Il profilo Instagram di Jovana Djordjevic, moglie del calciatore del Chievo Filip Djordjevic, la dice lunga su quanto la donna venga apprezzata sui social.

Jovana, giovane modella serba, ama pubblicare e condividere moltissimi scatti di lei in cui appare sempre estremamente sensuale. E si diverte a provocare i suoi fan, al punto tale da scrivere sotto un’immagine: “Provate a non amarmi, vi sfido”. In pochi minuti la fotografia riceve migliaia di Mi Piace, ora quasi 10mila.

La top model, classe 1984, fin da subito si lancia nel settore della moda. Nel 2009, mentre si trova in Francia, conosce a Nantes quello che poi sarà il suo futuro marito, Filip Djordjevic. Il matrimonio viene celebrato a Belgrado e da allora sembra procedere a gonfie vele.

Sui social, qualche mese fa, Jovana ha scritto: “Non mi piacciono le persone. Mi piacciono il rock’n’roll, il sesso e la pizza, in quest’ordine”. Followers in visibilio.

