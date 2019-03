ISOLA DEI FAMOSI PUNTATA 18 MARZO – Nuova puntata ieri sera, lunedì 18 marzo 2019, per L’Isola dei Famosi. Il reality di sopravvivenza di Canale 5 è arrivato alla sua decima puntata e inizia a vedere la fine: quella della prossima settimana sarà infatti la semifinale del programma. La finale, dunque, è prevista per lunedì 1 aprile.

Ma prima di allora i naufraghi hanno ancora molte cose da fare e soprattutto molte prove da superare. Ne è stata una dimostrazione la puntata di ieri, piena di colpi di scena e – a dire il vero – anche di sonore litigate tra i concorrenti (prima Paolo Brosio contro Luca Vismara, poi lo stesso Vismara con Soleil Sorgè, poi ancora Soleil e Riccardo Fogli contro Marina La Rosa), ormai esausti dopo quasi due mesi di permanenza sull’Isola.

Isola dei Famosi puntata 18 marzo | Brosio eliminato

Ma cosa è successo ieri sera all’Isola dei Famosi? Il succo della decima puntata è che Luca Vismara gode davvero di un grande gradimento da parte del pubblico da casa. L’ex concorrente di Amici, infatti, supera indenne l’ennesima nomination e viene salvato a discapito di Paolo Brosio, eliminato definitivamente dal reality (53% contro 47%).

L’ex giornalista del Tg4, tuttavia, ha provato il tutto per tutto accettando la proposta di rimanere sull’Isola che non c’è. Per riuscirci, però, doveva prima superare nel televoto flash uno tra Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni, attuali naufraghi “sospesi” nell’Isola che non c’è. Brosio ha perso pure quel televoto e non ha potuto fare altro che tornare in Italia.

Isola dei Famosi puntata 18 marzo | I nuovi nominati

Vismara, però, è stato nuovamente nominato dal gruppo. Al nuovo televoto ci saranno lui e Marina La Rosa. Tutti gli altri concorrenti sono dunque qualificati alla semifinale. A scegliere i nominati la “nuova” leader della settimana, ancora una volta Soleil Sorgè, che come sappiamo ha un pessimo rapporto con entrambi.

Per Soleil tuttavia quella di ieri non è stata una grande serata, visto che durante la prova è stata punita dalla produzione per aver mangiato fuori dal tempo massimo: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha perso così il privilegio dell’Isla Bonita a vantaggio di Sarah Altobello e Riccardo Fogli. L’ex cantante dei Pooh, tra l’altro, durante la serata ha ricevuto un bel video-messaggio dall’amico Roby Facchinetti.

Isola dei Famosi puntata 18 marzo | La sfida Bettarini-Capparoni

Da segnalare anche una sfida tra i due concorrenti “sospesi” Capparoni e Bettarini, che hanno ricevuto la visita in Honduras delle compagne Veronica Maccarone e Nicoletta Larini. Tuttavia, solo una delle due ha potuto riabbracciare il compagno, al termine di una sfida al marchingegno dell'”uomo vitruviano” che ha coinvolto sia i due concorrenti che le due compagne.

A spuntarla, alla fine, è stata la coppia Bettarini-Larini, che ha potuto così riabbracciarsi sotto lo sguardo impietrito dei due avversari.