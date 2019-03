Leone compie 1 anno: la dedica commovente della mamma Chiara Ferragni

FERRAGNI DEDICA COMPLEANNO LEONE – 19 marzo 2018. Un anno fa nasceva Leone, il primogenito della coppia più social del momento: Chiara Ferragni e Fedez. Il piccolo – con i colori della mamma, biondo e occhi azzurri – è legatissimo ai genitori. Che, durante la gravidanza e nel corso del primo anno di vita, è stato spesso (a sua insaputa) protagonista su Instagram.

I Ferragnez, in effetti, più volte hanno condiviso con i loro fan momenti di quotidianità con il loro bambino. Non poteva neanche in questo caso, dunque, mancare il messaggio di auguri di mamma Chiara. L’imprenditrice digitale ha postato sui social alcune immagini della sua famiglia – scattate in mesi diversi – e una frase dedicata a Leone, che ha intenerito i followers: “Leo, oggi compi un anno. Sei arrivato nelle nostre vite un anno fa e hai reso la nostra realtà migliore di qualsiasi fantasia. Ti amerò per sempre, grazie per avermi scelta come mamma”.

Proprio pochi giorni fa Ferragni e Fedez avevano insegnato al bimbo, prossimo al primo compleanno, a indicare col ditino la sua età. In un video si vedeva il piccolo Leo sorridente che rispondeva alla domanda di mamma e papà: “Quanti anni compi?”.

Leone prima ha battuto le manine, poi ha alzato un indice. I genitori, emozionati, hanno urlato: “Bravo, amore”. Ma sotto al post, come accade sempre, ci sono stati molti commenti negativi.

