Il toccante messaggio di Fedez per il primo compleanno di Leone | FOTO

Finalmente è arrivato il grande giorno in casa Ferragnez. Il piccolo Leone compie un anno e mamma e papà oggi hanno occhi solo per lui. Sia lei che lui, sui social dedicano un momento per il loro bambino.

Il rapper milanese sul suo account Instagram si lancia in una gallery di foto in cui il piccolo Leo è ritratto con il papà (in alcune compare anche mamma Ferragni). Accanto ai dieci scatti, Fedez scrive: “Compleanno di Leo featuring festa del papà. Un anno che sembra volato, un anno insieme al mio migliore amico, un anno che mi ha cambiato più di una vita intera. Insomma, un anno di noi ❤️ Auguri a tutti i papà!”.

Il rapper milanese coglie l’occasione quindi per dedicare un pensiero anche agli papà, lui che lo è diventato proprio nel giorno in cui viene celebrata questa festa.

Anche la mamma del piccolo Leo, Chiara Ferragni, ha scritto un messaggio commovente per il primo compleanno del suo bambino. Su Instagram, la fashion blogger ha pubblicato una foto con Leone e la frase: “Leo, oggi compi un anno. Sei entrato nella nostra vita un anno fa e hai reso la nostra realtà più bella di qualsiasi fantasia. Ti amo e ti amerò sempre, grazie per aver scelto me come tua mamma”.

