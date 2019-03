Favino nei panni di Bettino Craxi nel film “Hammamet”: la somiglianza è impressionante | FOTO

Le riprese del film “Hammamet” sulla vita di Bettino Craxi sono iniziate solo ieri e già fanno parlare. A stupire è la somiglianza impressionante tra l’ex presidente del Consiglio dei ministri e Pierfrancesco Favino che vestirà i suoi panni nella pellicola di Gianni Amelio.L’attore romano, come si evince dall’immagine diffusa in anteprima da “Adnkronos“, è stato truccato in maniera tale da essere scambiato per l’originale. Il risultato è stato frutto di mesi intensi di lavoro e prove eseguite da una squadra di truccatori che si è formata in Inghilterra.

Negli scatti che stanno girando sul web si vede Favino che interpreta Craxi poco prima di salire sul palco in occasione dell’apertura del Congresso del Psi a Milano nel 1989. Il film di Gianni Amelio racconterà in particolare gli ultimi anni del leader socialista ritiratosi in Tunisia dopo lo scandalo Tangentopoli.

Pierfrancesco Favino: carriera, film, curiosità e vita privata dell’attore italiano

Da Lapo Elkann a Chewbecca: il video delle strepitose imitazioni di Pierfrancesco Favino