Elezioni europee: Emma Bonino candidata di Alde per la presidenza della Commissione

Elezioni europee Bonino Alde – Le elezioni europee si avvicinano e i diversi gruppi iniziano a presentare agli elettori i propri candidati.

Il 19 marzo 2019 alcune fonti dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali e per l’Europa hanno riferito all’agenzia stampa Agi che nella rosa dei candidati alla presidenza della Commissione, oltre a Margrethe Vestager e Guy Verhofstad, ci sarà anche Emma Bonino.

I candidati alle europee di Alde presenteranno ufficialmente i propri candidati giovedì 21 marzo.

A differenza degli altri gruppi europei come il Ppe e il Pse, Alde ha deciso di non avere un solo candidato come capolista per la presidenza della Commissione, ma una rosa formata da sette personalità.

Il team è stato ribattezzato con il nome di “Team Europe”. I suoi membri, oltre a Margrethe Vestager e Guy Verhofstad ed Emma Bonino, sono il candidato spagnolo Luis Garicano di Ciudadanos, il tedesco Nicola Beer, la slovena Violea Bulc e l’ungherese Katalin Cseh.

Di recente anche il Movimento 5 Stelle aveva presentato agli elettori i candidati stranieri con cui ha deciso di allearsi in vista delle europee.

Si tratta del croato Ivan Vilibor (qui il suo profilo), che appartiene al partito Zivi Zid noto per la sua opposizione agli sfratti tramite le occupazioni, il polacco Pawel Kukiz (qui il profilo), cantante, attore e leader del partito omonimo, la finlandese Karolina Kahonen (il profilo), co-fondatrice del movimento liberale Liike Nyt, e il greco Evangelos Tsiobanidis (il profilo), leader del Partito dell’agricoltura e e allevamento.

I candidati dei 5 Stelle invece saranno scelti tra gli iscritti al Movimento utilizzando una apposita funzione che sarà attivata sulla piattaforma Rousseau.