Cristiano Ronaldo una ne pensa e cento ne fa. Il fuoriclasse della Juventus si è appena lanciato in un business molto redditizio: ieri ha inaugurato la sua clinica per il trapianto di capelli, ciglia e barba di cui è socio al 50%.

Il calciatore ha aperto la sua nuova attività a Madrid e al quotidiano spagnolo “Abc” ha motivato così la sua scelta: “Qui ho trascorso una parte importante della mia carriera ed è anche il luogo dove ho formato la mia famiglia”.

La manager della struttura, “Insparya Hair Company”, sarà la sua compagna Georgina Rodriguez con cui ha avuto una figlia, Alana Martina. Sul sito della clinica fioccano già i commenti positivi di alcuni “illustri” clienti, ex calciatori come Paulo Futre (Atletico Madrid), Roberto Pirès (Arsenal) e Raùl Meireles (Liverpool) che si sono sottoposti al trapianto di capelli nella struttura di Ronaldo.

“Questa clinica è una delle migliori d’Europa. Fa un lavoro ottimo e i risultati sono molto soddisfacenti”, scrive Pirès. “Sono uscito dalla clinica super felice e l’ho già consigliata a diversi amici”, aggiunge Meireles.

Il 5 volte Pallone d’oro ha fiutato anche stavolta un affare molto proficuo: la Spagna è il secondo paese al mondo per numero di persone affette da alopecia. “Sono da sempre appassionato di salute, tecnologia e ricerca”, ha raccontato CR7 al quotidiano “ABC”. Mi piace scommettere su progetti imprenditoriali con l’obiettivo di offrire sempre il meglio.

Proprio come faccio nel calcio, anche in questo settore dedicherò tutto me stesso. Farò tanti sforzi e con dedizione avrò l’obiettivo di rendere questo progetto il migliore al mondo in questo campo. Penso che mantenere in buona salute i propri capelli sia il miglior consiglio che si può dare. Prendersi cura del proprio corpo e della propria salute è la cosa più importante”.

