CLERICI ISOARDI SORPRESA – Un vero e proprio tuffo nel passato – neanche così lontano – quando Antonella Clerici, il 19 marzo 2019, si è presentata a sorpresa nel programma Rai condotto per più di 16 anni, La prova del cuoco. “Oh mio dio”, ha esclamato Elisa Isoardi, attuale presentatrice della trasmissione, dopo qualche secondo di puro stupore. “Te l’ho fatta”, ha subito detto Clerici.

Le due si sono sciolte in un abbraccio – anche per mettere a tacere tutte le indiscrezioni secondo cui non andrebbero d’accordo – e si sono poi messe ai fornelli. O meglio, con il cuoco Andrea Mainardi, hanno continuato la preparazione del tiramisù. Intanto Antonella Clerici ha affermato: “Io ed Elisa ci sentiamo molto spesso, le avevo promesso che prima o poi sarei entrata in studio a farle una sorpresa. Ora che ho finito Sanremo Young ho deciso di farlo. Poi arrivo e mi dicono che c’è Mainardi, allora mi sono detta che sembrava fatto apposta”.

Nei dieci minuti in cui l’ex conduttrice della Prova del cuoco si è fermata nel programma, Isoardi ha provato a cedere il suo grembiule a Clerici, che però ha immediatamente sottolineato: “No, questo è tuo, io sono solo un’ospite”. L’ex fidanzata di Matteo Salvini ha ribattuto: “Qua Antonella c’è stata per diciotto anni, questo è il suo programma e noi cerchiamo di portarlo avanti”. Ma la presentatrice di Portobello ha precisato di nuovo: “Il programma adesso è tuo”.

E dopo un po’ Clerici ha chiesto alla regia un suo must, il brano Le tagliatella di Nonna Pina, ballato e cantato tante volte nel corso delle stagioni televisive.

Tutto quello che c’è da sapere su Elisa Isoardi e La prova del cuoco