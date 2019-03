Netflix, arriva la nuova serie interattiva “You vs Wild” con Bear Grylls

Dopo l’episodio interattivo della serie distopica Black Mirror “Bandersnatch”, la famosa piattaforma streaming Netflix si prepara a lanciare una nuova sfida ai suoi spettatori.

>>Black Mirror, l’episodio interattivo Bandersnatch ha 5 finali differenti: ecco come funziona

Non si tratta di un nuovo episodio di Black Mirror, ma di uno show che vede al centro la figura di Bear Grylls, già protagonista di “L’ultimo sopravvissuto” e “Bear Grylls: l’ultimo sopravvissuto”.

Adesso Grylls torna con “Man vs. Wild”, in onda su Netflix dal 10 aprile 2019.

Grylls è un personaggio dello spettacolo noto per il suo programma dedicato alla sopravvivenza in ambienti inospitali. Sarà lui il protagonista della prossima serie interattiva targata Netflix in cui gli spettatori potranno decidere cosa il protagonista dovrà fare passo dopo passo.

Obiettivo finale è arrivare vivi fino alla fine della puntata, indicando a Grylls le azioni corrette da compiere per sopravvivere.

La piattaforma streaming non ha ancora reso noti i dettagli dello show formato da otto puntate appena prodotte, ma qualcosa si può intuire grazie al comunicato stampa che è stato pubblicato da Netflix.

“Gli spettatori dovranno prendere decisioni per aiutare Bear Grylls a sopravvivere, prosperare e completare missioni mentre si avventura negli ambienti più difficili della Terra”.

L’ambientazione “You vs. Wild” sarà simile a quella di un reality show e vedrà un coinvolgimento ancora maggiore rispetto a quello che già si era avuto con Black Mirror.