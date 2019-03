Bambino nasce in aereo, la compagnia gli regala voli gratuiti per tutta la vita

Un neonato è stato premiato con voli gratis per tutta la vita perché nato prematuramente in volo. La generosa compagnia aerea in questione è la Jet Airways che ha deciso di regalare viaggi gratuiti per sempre al bambino nato sul volo partito da Dammam, in Arabia Saudita, a Kochi, in India.

Il volo era stato dirottato su Mumbai dopo che la donna è andata in travaglio prematuro. Grazie al soccorso del personale della compagnia e di un paramedico che si trovava a bordo, il bambino è nato prima che il Boeing 737 atterrasse.

Una volta atterrati la mamma e il bambino sono stati prontamente accompagnati nel più vicino ospedale per ricevere assistenza medica.

È la prima nascita in volo della compagnia aerea indiana, che ha festeggiato l’evento regalando al neonato un abbonamento a vita di voli gratuiti.

L’ultima compagnia aerea a concedere voli gratuiti a vita a un bambino nato in volo è l’AirAsia, quando, nel 2009, una passeggero ha partorito su un volo di due ore partito da Penang e diretto a Kuching, in Malesia.

