Come Canale 5, che con la terza puntata de Il silenzio dell’acqua, ha ottenuto un buon successo, con 2.840.000 spettatori (12.2%). In una serata in cui gli ascolti si sono distribuiti equamente grazie alla presenza di altri due programmi molto forti: su Italia 1, infatti, Le Iene Show ha raggiunto 1.704.000 ascolti e uno share del 10%, mentre su Rai 2 ha fatto addirittura meglio la serie The Good Doctor 2, vista da 2.316.000 persone (9,3%).

I dati completi sugli ascolti tv di ieri, domenica 17 marzo