ALITALIA OFFERTE VOLI – La primavera è in arrivo, Pasqua si avvicina. Cosa c’è di meglio allora di un bel viaggetto per ricaricare le pile e dire definitivamente addio all’inverno?

Come sempre, Alitalia propone ai suoi clienti offerte molto allettanti per partire e godersi una meritata vacanza. Come compagnia di bandiera, Alitalia fonde insieme oltre alla qualità dei suoi viaggi, anche prezzi davvero concorrenziali. D’altronde ormai tutte le compagnie aeree offrono viaggi a prezzi molto ridotti, e per questo anche Alitalia da tempo si è dovuta adeguare.

Quali sono le offerte Alitalia? Di seguito le principali (qui scadenze e termini):

OFFERTE ALITALIA METE ITALIANE:

LE OFFERTE ALITALIA METE ESTERO:

TUTTE LE OFFERTE ALITALIA AGGIORNATE

La tariffa si applica sia su voli andata e ritorno che su voli di sola andata, ma non include il bagaglio in stiva e consente un solo bagaglio a mano del peso massimo di 8 kg che, comprese maniglie, tasche laterali e rotelle, purché non superi le seguenti dimensioni: 55 cm di altezza, 35 cm di larghezza e 25 cm di spessore. In aggiunta è consentito portare un accessorio a scelta tra: borsa portadocumenti; pc portatile; borsetta da donna. La verifica della conformità del bagaglio a mano verrà effettuata al gate di imbarco.

Insomma, le regole di Alitalia sono davvero stringenti. Per questo è bene conoscere il regolamento.

IL REGOLAMENTO NEL DETTAGLIO

Se partite da Roma Fiumicino, in attesa di imbarcarvi, potrete poi godere della nuova Casa Alitalia al molo “E” dell’aeroporto di Roma Fiumicino. Oltre 1.000 mq e 258 comode sedute.

Ogni dettaglio è curato e caratterizzato da soluzioni funzionali e di design, opera dello studio dell’architetto Marco Piva, che ha già ha collaborato alla progettazione delle altre Lounge Alitalia di Roma e Milano e da una vera e propria espressione dei valori e dell’eccellenza italiana nel mondo grazie alle partnership con Lavazza per le miscele esclusive di caffè, Poltrona Frau per le sedute e Villa Sandi, le bollicine ufficiali di Alitalia.

