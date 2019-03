Uomini e Donne 18 marzo 2019 | Anticipazioni | Trono Over | Canale 5

UOMINI E DONNE 18 MARZO 2019 – Dopo due giorni di astinenza, causa weekend, tutti gli appassionati di Uomini e Donne hanno almeno un motivo per apprezzare questo lunedì di inizio settimana. Il dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, torna infatti oggi pomeriggio, come sempre a partire dalle 14.45, con un nuovo, divertente episodio.

E come ogni giorno, tutti i fan vogliono sapere intanto di quale trono si parlerà oggi. Trono classico o trono over?

Di seguito troverete tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, lunedì 18 marzo 2019, di Uomini e Donne. Se non volete spoiler, ovviamente, vi invitiamo a non proseguire la lettura e ad aspettare la messa in onda della puntata.

Uomini e Donne 18 marzo 2019 | Anticipazioni | David e Cristina

Oggi pomeriggio su Canale 5 si parlerà del Trono Over. Al centro del nuovo appuntamento di Uomini e Donne, dunque, le avventure dei concorrenti di età maggiore ai 40 anni. Con due assoluti protagonisti: Cristina Incorvaia e David Scarantino.

Secondo le ultime anticipazioni, infatti, sembra che i due decideranno addirittura di stare insieme, lasciando definitivamente il programma. La decisione di Cristina e David è un vero colpo di scena, anche nel modo in cui avviene: mentre la bella donna sta parlando con Daniele, un altro corteggiatore con cui si sta frequentando, David prenderà la parola per dichiarare tutto il suo amore per Cristina.

A questo punto il gesto inaspettato: su invito di Gianni Sperti, che provocatoriamente gli dice di dimostrare la verità delle sue parole lasciando il programma, David si alzerà per fare un bacio improvviso a Cristina. Dopo lo stupore iniziale, la donna acconsentirà a lasciare il programma con lui per provare a rendere stabile e duratura la loro relazione, lontano dalle telecamere.

Sembrano lontani dunque i giorni in cui David dimostrava la sua attrazione per un’altra dama del programma, Ida Platano.

Uomini e Donne 18 marzo 2019 | Anticipazioni | Il litigio tra Gemma e Tina Cipollari

La puntata odierna tuttavia si aprirà con uno dei soliti, accesi litigi tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. L’opinionista infatti riprenderà il discorso interrotto settimana scorsa sulla famosa “Decisione” della torinese, che alla fine ha negato al suo corteggiatore Rocco Fredella la tanto agognata possibilità di passare una notte insieme nel castello utilizzato per girare le puntate di Uomini e Donne – La scelta.

Uno dei motivi che ha spinto Gemma a rifiutare di andare in suite con Rocco, infatti, è il sospetto che quella serata sia stata organizzata solo per il tornaconto personale del suo corteggiatore, che una volta appreso il rifiuto della donna ha pensato bene di andare via dal castello e che nei giorni successivi ha anche frequentato altre donne.

Gemma e Tina, come sempre, non se le manderanno a dire. Riempiendo di (male)parole il loro tragicomico spazio all’interno della trasmissione.

La puntata, infine, darà anche spazio alla storia ormai finita tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Se il primo ha iniziato anche a frequentare altre donne, lei invece non si rassegna a perderlo, al punto da comunicare l’intenzione di lasciare il programma perché non disposta a vederlo con altre. Lui la convincerà a rimanere, ma a fine puntata le ribadirà di non essere interessato a lei. La reazione di Ida sarà molto dura.