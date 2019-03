Stasera in tv | Lunedì 18 marzo 2019 | Cosa vedere in televisione questa sera | Programmazione completa

STASERA IN TV – Lunedì 18 marzo all’insegna dalle serie tv di qualità, reality show e programmi comici. Stasera la televisione italiana propone, come sempre, una vasta gamma di prodotti televisivi. Ce n’è per tutti i gusti. Volte rilassarvi davanti alla tv dopo un lunedì di lavoro stressante e tosto? Potrebbe essere la serata giusta per prendere il telecomando e godervi qualche ora di relax. Ma cosa c’è stasera su Rai 1, Rai 2, Canale 5, Italia 1, Sky…? Vediamolo insieme:

LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA CANALE PER CANALE

Rai 1 punta tutto sulla serie tv di successo Il nome della rosa, ispirata all’omonimo romanzo di Umberto Eco, con protagonista John Turturro. Il prodotto per la tv della Rai sta riscuotendo grandissimo successo e stasera andranno in onda altri due episodi per la terza di quattro serate. Un appuntamento da non perdere. Vi siete persi le prime due puntate? Niente panico, su RaiPlay potete recuperare tutti gli episodi in maniera facile e gratuita (previa registrazione social o mail).

Canale 5 risponde con il suo reality L’Isola dei Famosi, reduce dal licenziamento di diversi autori dopo il caso Corona-Fogli. Il programma fin dalla prima puntata fatica dal punto di vista degli ascolti, ma verrà comunque portato a termine. Chi sarà eliminato? Cosa è successo durante la settimana sull’Isola? Domande a cui avremo una risposta stasera in prima serata. Conduce Alessia Marcuzzi.

Su Rai 2 torna la comicità con Made in Sud, programma condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Il programma vedrà la partecipazione straordinaria di Elisabetta Gregoraci e Biagio Izzo.

Inchieste invece su Rai 3 dove va in onda Report, storico programma Rai condotto da Sigfrido Ranucci.

Cercate un bel film d’azione? Sparatorie e scazzottate? John Wick – Capitolo 2 in onda su Italia 1 potrebbe fare al caso vostro.

Tutto qui? Niente affatto, ci sono tantissimi altri canali (in chiaro e non) con programmazioni molto interessanti in grado di soddisfare tutti i gusti e le esigenze dei telespettatori. Di seguito LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DI OGGI CANALE PER CANALE

Stasera in tv | Lunedì 18 marzo 2019 | Streaming

Se non trovi interessante la programmazione di oggi in tv, qui abbiamo raccolto un elenco di piattaforme web e metodi free per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata.

Per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata e quindi senza violare alcuna legge, esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Allo stesso modo, esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi eventi dal vivo sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD.

Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti. Ecco come e dove vedere le partite di calcio in streaming in modo legale stasera in tv.