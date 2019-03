Stasera in tv 18 marzo 2019 prima serata | Oggi in tv | Film stasera | Programmi | Guida | Il nome della rosa, L’Isola dei Famosi, Made in Sud

Cosa c’è stasera in tv 18 marzo 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di lunedì 18 marzo 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 18 marzo 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il nome della rosa

23:25 – Che fuori tempo che fa

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Made in Sud

23:40 – Suburra – La serie

01:15 – Sorgente di vita

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

23:10 – Prima dell’alba

00:00 – TG3 Linea notte

Stasera in tv 18 marzo 2019 su Rai 4

20:46 – Just for Laughs XIII ep.1

21:11 – Inconceivable

23:02 – Britannia ep.3

23:50 – Britannia ep.4

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – L’ISOLA DEI FAMOSI

00:50 – TG5 – NOTTE

Stasera su Italia 1:

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – UN LUPO MANNARO A LAS VEGAS

21:28 – JOHN WICK – CAPITOLO 2 – 1 PARTE – 1aTV

22:52 – TGCOM

22:55 – METEO.IT

22:58 – JOHN WICK – CAPITOLO 2 – 2 PARTE – 1aTV

00:01 – FINAL DESTINATION 5 – 1 PARTE

Stasera in tv 18 marzo 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

00:32 – SQUADRA 49 – 1 PARTE

01:26 – TG4 NIGHT NEWS

Stasera su Canale 20:

20:35 – THE BIG BANG THEORY XI – LA PROPOSTA PROPOSTA

21:00 – INTERSTELLAR – 1 PARTE

21:31 – TG COM

21:36 – METEO

21:38 – INTERSTELLAR – 2 PARTE

00:30 – SAFE – 1 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

20:20 – Vita da strega

20:45 – Vita da strega

21:15 – Snowpiercer

23:00 – The Manchurian Candidate

23:40 – The Manchurian Candidate

Stasera su Rai Movie:

19:10 – Divorzio all’italiana

21:10 – The Hateful Eight

00:05 – I compari

02:15 – Office Killer – L’impiegata modello

03:30 – Professione: avventurieri

Stasera su Cine Sony:

19:15 – La mia super ex ragazza

21:00 – Ransom – Il riscatto

23:20 – In linea con l’assassino

00:50 – Il fischio al naso

Stasera in tv 18 marzo 2019 su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – LA PILLOLA DEL DIAVOLO

21:00 – IL RAPPORTO PELICAN

23:56 – TESTIMONE INVOLONTARIO

Stasera su Tv8:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – Skyfall

00:15 – The Karate Kid – La leggenda continua

Stasera su Italia 2:

20:15 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – NICO ROBIN E’ LA SETTIMA…

20:45 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA STORIA DELLE RUMBLE BALLS

21:10 – DRAGON BALL SUPER – VEGETA AFFRONTA IL SAIYAN DEL SESTO UNIVERSO

21:35 – DRAGON BALL SUPER – HIT, COLUI CHE NON SBAGLIA UN COLPO

22:05 – DRAGON BALL SUPER – IL CONTRATTACCO DI GOKU

22:25 – DRAGON BALL SUPER – LA BATTAGLIA FINALE

22:55 – ITALIA 2 COMICS

Stasera in tv 18 marzo 2019 su La 5:

21:15 – POSSESSION – UNA STORIA ROMANTICA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 ’19

22:18 – METEO.IT ’19

22:20 – POSSESSION – UNA STORIA ROMANTICA – 2 PARTE

23:20 – RICETTA D’AMORE – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

23:53 – METEO.IT

Stasera su Cielo:

20:00 – AFFARI AL BUIO

20:25 – AFFARI DI FAMIGLIA

20:50 – AFFARI DI FAMIGLIA

21:20 – MR. HOLMES – IL MISTERO DEL CASO IRRISOLTO

23:20 – ULTRAVIXENS

Stasera su Nove:

20:25 – Boom! – 1^TV

21:25 – Cucine da incubo Italia – 1^TVEl Paso Ranch

22:40 – Camionisti in trattoria – Friuli Venezia Giulia

23:45 – Cucine da incubo Italia – El Paso Ranch

01:00 – Cucine da incubo Italia – Er Barone

Stasera in tv 18 marzo 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy – Combatti per la tua mente – Stagione 14 Ep.315

22:10 – Grey’s Anatomy – Freddo come il ghiaccio – Stagione 14 Ep.316

Stasera su La 7D:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Sorelle nemiche

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Non vi dimenticherò mai

Stasera su Real Time:

20:10 – Cortesie per gli ospiti

21:10 – Vite al limite – 1^TVRobin e Garrett

22:55 – Vite al limite: una famiglia al limite – 1^TVPiedi freddi

23:55 – Vite al limite – La storia di Doug

01:45 – Vite al limite – La storia di Diana

Stasera su Spike:

20:30 – MERLIN Sogni d’oro

21:30 – TOP GEAR 19′ Stagione Ep.7

22:20 – TOP GEAR 20′ Stagione Ep.1

23:10 – TOP GEAR 20′ Stagione Ep.2

01:10 – MAXIMUM CONVICTION

Stasera in tv 18 marzo 2019 su Sky Uno

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Master Pasticcere di Francia

22:10 – Master Pasticcere di Francia

00:00 – Italia’s Got Talent

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Skyscraper Prima TV

23:10 – Un giorno per caso

01:05 – L’ultima discesa