OROSCOPO DI OGGI 18 MARZO 2019 TPI – Inizia una nuova settimana e con essa sono in arrivo tante novità per alcuni segni zodiacali in particolare. La giornata di lunedì 18 marzo 2019 sarà importante per qualcuno che vuole rinvigorire alcuni progetti abbandonati nelle ultime settimane e anche per chi ha avuto qualche incertezza in ambito amoroso.

Vediamo insieme cosa prevede l’oroscopo di oggi di TPI :

Come dicevamo, per diversi segni quella di oggi sarà una giornata niente male: ne è un esempio il Capricorno, grazie a una rinnovata vitalità legata anche ad alcuni avvenimenti molto positivi del weekend. O anche lo Scorpione, che nonostante qualche disturbo di troppo in casa riesce a tirare fuori il meglio del proprio carattere e affrontare la giornata con il sorriso.

Non va male neanche all’Ariete, soprattutto chi festeggia il compleanno proprio in questa settimana: la felicità per un viaggio che aspettate da tanto vi farà dimenticare ogni problema sul lavoro.

Toro, Gemelli e Cancro: oggi non avete proprio di che lamentarvi, voi che siete pessimisti per natura: siete anche persone coraggiose e oggi farete prevalere questo lato del vostro carattere. Soprattutto in ambito familiare.

Quello previsto dall’oroscopo di oggi sarà invece un lunedì senza infamia e senza lode per il Leone, che forse ogni tanto pecca un po’ di protagonismo (e chi può biasimarvi, in fondo, con quella bella criniera che vi ritrovate?). Come anche per il Sagittario, per il quale però sono in arrivo ottime notizie a metà della settimana.

Andiamo adesso alle note dolenti: amici della Vergine, ancora voi. Siete un po’ stanchi già di primo mattino, forse perché pagate un po’ i bagordi di San Patrizio. Bilancia e Pesci non vivranno proprio una delle loro giornate migliori e il motivo starà tutto nel loro insolito nervosismo, mentre Acquario sta vivendo un periodo di confusione legato soprattutto all’ambito amoroso. E questa cosa rovinerà un po’ la sua giornata.

L’oroscopo completo di oggi, lunedì 18 marzo 2019

Oroscopo di oggi | Origine

L’oroscopo (dal termine latino hōroscopus, a sua volta proveniente dal greco ὡροσκόπος hōroskópos, composto di ὥρα (hṓra), durata di tempo, e σκοπέω (skopéō), osservare) ha origini molto antiche. Individua la posizione degli astri principali del nostro sistema solare al momento della nascita di ciascuno. La parola, nel suo significato originario, indicava infatti il punto della costellazione dello zodiaco, sorto in uno specifico momento all’orizzonte, che costituisce la base per configurare la posizione degli altri segni zodiacali e dei pianeti in relazione a un momento specifico, come una nascita o un evento. In un senso più ampio, l’oroscopo indica, rispetto ai dodici segni dello zodiaco, l’osservazione del cielo e la posizione dei pianeti in un momento dato e le previsioni circa l’influenza che quella determinata configurazione potrebbe avere sull’evento in base al quale è calcolato.