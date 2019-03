Oroscopo di oggi 18 marzo 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI 18 MARZO 2019 TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di lunedì 18 marzo 2019. L’oroscopo di TPI:

L’oroscopo del 2019

Oroscopo di oggi lunedì 18 marzo 2019

Ariete

Giornata positiva per l’Ariete. La Luna è ancora nel segno amico del Leone e un munifico Giove nel terzo segno di Fuoco del Sagittario. Nei prossimi giorni la situazione migliorerà ancora un po’: vi sentirete rinvigoriti e noterete di avere un notevole smalto. Oggi probabile aumento della sensibilità e dell’intuito.

Toro

Periodo che si preannuncia favorevole al Toro. La vostra caratteristica di essere felici con poco sarà esaltata. Vi sentirete volitivi, ma non invadenti, e molto sicuri di voi stessi. Sarete propensi ad intraprendere strade di evoluzione sia in campo familiare sia con gli amici. Probabilmente sentirete il bisogno di avere vicino persone congeniali al vostro temperamento.

Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali

Oroscopo di oggi 18 marzo 2019 | Gemelli

Temperamento frizzante, vivace e protagonista per i nati sotto il segno dei Gemelli. Venite da un periodo un po’ stancante, ma il vento è cambiato: ora vi dedicate al piacere di stare insieme ai vostri amici, ai parenti stretti con cui condividete rapporti fluidi e sereni.

Cancro

Cancro, vi attende una giornata piena di vitalità, ottimismo, capacità di guardare la realtà in modo sfaccettato e vedendone appieno la complessità. Vi sentirete percettivi e volitivi. La vita familiare richiede tutta la vostra partecipazione, comprensione e attenzione: adoperatevi.

Leone

Per i nati sotto il segno del Leone si preannuncia una giornata di primavera particolarmente pimpante. Buoni gli accordi che riuscite a realizzare nella vostra famiglia, in particolare nel rapporto tra genitori e figli e anche quello tra sorelle e fratelli, zii e nipoti. Siete pieni di energia, rimboccatevi le maniche.

Tutto quello che c’è da sapere sull’oroscopo

Oroscopo di oggi 18 marzo 2019 | Vergine

Anche nella giornata di oggi potreste avere qualche piccolo difetto di protagonismo, ma nulla di grave, passerà. Nella giornata vi sentirete sicuri di voi stessi e sarete in grado di gestire situazioni ben più grandi di voi.

Bilancia

Bilancia, preparatevi in questa giornata ad avvertire qualche provocazione che venga dall’ambiente, qualche momento di incomprensione che si possa creare (in particolare in famiglia o nella comitiva di amici). Per fortuna, a sorreggere e dare una mano al vostro segno c’è Giove che tenderà a minimizzare o ad annullare completamente i danni.

Scorpione

Nella giornata sarete vitali, energici e ricettivi. Insomma, si preannuncia un bel giorno in cui andare incontro alle novità di ogni genere guidati da una base razionale e da un incrollabile spirito di avventura.

Oroscopo di oggi 18 marzo 2019 | Sagittario

Buone notizie, soprattutto a lungo termine, per il Sagittario: qualche dubbio ed esitazione che vi avevano tenuto un po’ in tensione nei giorni scorsi tenderanno a scomparire. Nei prossimi giorni il vostro umore migliorerà tantissimo.

L’oroscopo di domani

Capricorno

Giornata sorprendente per molti Capricorno. Molti di voi avranno una vitalità insospettabile, capace di superare ogni ostacolo, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 16 al 20 del mese di gennaio.

Acquario

In arrivo un momento di confusione e di caos. Ma a voi non dispiace, poiché vi consente quella fase di disordine creativo in cui riuscite ad esprimervi e a dare spesso il meglio di voi stessi. Nella giornata agirete con coerenza logica anche nelle situazioni apparentemente complesse e imprevedibili.

Pesci

Il senso di caos creativo può essere il tema centrale di oggi. Momento altamente produttivo, specie se dovete preparare qualcosa che tocchi aspetti artistici, culturali, legati alla comunicazione.

Tutto quello che c’è da sapere sull’oroscopo