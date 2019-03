Oroscopo di domani | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI TPI – Vuoi o non vuoi, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna. Insomma, ci siamo “affidati” agli astri.

L'OROSCOPO DI OGGI

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, martedì 19 marzo 2019:

Oroscopo di domani martedì 19 marzo 2019 | Cosa dicono gli astri

Ariete

Amici dell’Ariete, cos’è all’improvviso tutto questo bisogno di attenzioni e tenerezze? Vi sentite un po’ fragili, forse perché avete troppi pensieri, ma per fortuna trovate rifugio nelle braccia di chi vi vuol bene.

In questo martedì 19 marzo, il consiglio delle stelle è di distrarvi da tutto ciò che vi provoca fastidi e cattivi pensieri. Sul lavoro, per evitare noie, cercate di programmare tutto nei minimi dettagli.

Toro

Che bella giornata che vi aspetta! Vi alzate di buon umore e con un’insperata positività che vi accompagnerà per tutto questo martedì.

Se siete single, poi, oggi avete le stelle dalla vostra parte: approfittatene per fare qualcosa di diverso e spostarvi dai soliti locali. L’anima gemella potrebbe essere più vicino di quello che pensate.

Oroscopo di domani 19 marzo 2019 | Gemelli

Niente da fare, sembra che tutto vada storto per voi dei Gemelli anche in questo martedì. La settimana non è iniziata nel migliore dei modi, e forse la colpa è da ricercare nel vostro essere poco lucidi.

Siete inondati di cattivi pensieri e per di più sul lavoro siete insoddisfatti perché sentite di meritare di più di quanto raccolto finora. Il risultato è che cercherete di fare le cose meglio, ma finirete per strafare. Le stelle vi consigliano di ragionare di più.

Cancro

Non avete di che lamentarvi oggi, amici del Cancro. Non sarà di certo la miglior giornata della vostra vita, ma ne avete avute anche di molto peggiori. A lasciarvi un po’ pensierosi è un’insolita dose di ansia, una assoluta novità per voi, conoscendo il vostro carattere.

Il segreto per far svoltare la giornata è individuarne subito la causa ed eliminarla. Le stelle vi consigliano di guardare un po’ all’interno della vostra relazione. Ultimamente qualcosa è andato storto e siete spesso nervosi con il partner.

Sul lavoro, invece, sono in arrivo belle soddisfazioni.

Leone

Su la criniera, amici del Leone. Oggi è il giorno giusto per risolvere alcuni problemi di coppia e vedrete che, con la giusta pazienza, sarete in grado di dare un nuovo slancio alla vostra relazione.

Se siete single, invece, ci sono buone probabilità di incontrare qualcuno che possa garantirvi un po’ più di stabilità. Finora avete apprezzato molto l’avventura, ma forse è il momento di impegnarsi in qualcosa di più importante.

Oroscopo di domani 19 marzo 2019 | Vergine

Siete il segno del giorno e non potrebbe essere altrimenti, visto che siete letteralmente baciati dalla Luna che entra nel vostro segno portando una ventata di buone notizie.

Partiamo dall’amore: che voi siate single o in coppia, in questo martedì 19 marzo sarete attraversati da un’ondata di romanticismo misto a eros. Qualsiasi cosa facciate, vivrete momenti di grande passione.

Sul lavoro, poi, nonostante un po’ di stanchezza (siamo ancora al secondo giorno della settimana, state attenti) avete una gran voglia di impegnarvi e raggiungere gli obiettivi.

Bilancia

Con un po’ di pazienza riuscirete a portare la giornata a casa e, a sera, andrete a letto tranquilli e sereni. Già da qualche settimana siete stati assaliti da un forte istinto materno (o paterno): che sia il caso di metter su famiglia?

Se invece siete single, aspettate ancora prima di impegnarvi. Ascoltate le stelle, anche se quella persona che avete incontrato da poco vi fa già battere il cuore. Siate pazienti.

Scorpione

Dopo un’ottima giornata come quella di ieri, ci può stare che oggi vi sentiate un po’ giù di morale. Anche perché, parliamoci chiaro, ultimamente avete sorriso nonostante non ci fosse nulla di così positivo.

Sul lavoro avete dei problemi che vanno avanti da un po’ e si protrarranno ancora per molto, dunque in ambito professionale la vostra è mera sopravvivenza. In amore va tutto a gonfie vele, ma siete davvero stanchi di dover dividere la vostra anima gemella con la sua ingombrante famiglia.

Oroscopo di domani 19 marzo 2019 | Sagittario

Avanti il prossimo, amici del Sagittario. Vi sveglierete pensando già al momento in cui rimetterete la testa sul cuscino. Siete di umore nero, a causa di un amore finito da poco o di una relazione che stenta a decollare.

La vostra malinconia vi rende un po’ intrattabili, anche sul lavoro. Cercate di evitare litigi con i colleghi, anche quelli che si meriterebbero quattro paroline a causa di alcuni loro atteggiamenti. Temporeggiate e aspettate momenti migliori per affrontare alcune questioni.

Capricorno

La vostra giornata di martedì 19 marzo sarà abbastanza positiva, grazie alle stelle benevole soprattutto in amore. Ultimamente avete visto il vostro partner giù di morale o innervosito da qualcosa. Avete una grande capacità di fargli passare il malumore, sfruttatela.

Se siete single, invece, avete capito che con l’arrivo della primavera avete proprio voglia di divertirvi. Conoscere nuova gente, stare di più con gli amici. Non rinuncereste alla vostra libertà per nessun amore al mondo.

Acquario

A dispetto di ieri, oggi si prospetta un’ottima giornata per voi dell’Acquario. Vi sentite bene, anche e soprattutto fisicamente, e quando è così diventa più facile affrontare le difficoltà della giornata.

Sul lavoro arriverete sorridenti – e questo spesso fa la differenza – e con tanta voglia di fare. Con questo atteggiamento conquisterete il favore anche dei colleghi più riluttanti. Se siete single, invece, quella di oggi sembra proprio la giornata perfetta per fare conquiste.

Pesci

Sarà un’ottima festa del Papà per voi, amici dei Pesci, grazie alle stelle benevole soprattutto in ambito lavorativo. Siete sempre stati creativi, ma ultimamente lo siete di più. Sul lavoro siete super apprezzati.

In amore invece vedete qualche ombra, specie se vivete una relazione stabile da molti anni, ma con il giusto dialogo riuscirete a dissipare ogni dubbio. Se siete single, invece, avete l’opportunità di frequentare alcuni amici di vecchia data e ne uscirete rinvigoriti.

Oroscopo di domani | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Oroscopo di domani | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

