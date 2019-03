Manifesti misteriosi rossi Roma | “L’amore come va?”. “Non basta un elastico per tenerci insieme”. Sono solo alcune delle frasi misteriose che hanno tappezzato la città di Roma e di Milano. L’immagine di sfondo è quella di una ragazza con una maglia bianca e il rossetto e un hamburger in mano.

L’immagine è sempre la stessa, ma le scritte che la accompagnano sono sempre diverse: “Non voglio mai quello di cui ho bisogno”, o ancora “Siamo in isolamento ma con un’isola dentro”.

I manifesti, di dimensioni grandi anche quanto l’intera facciata di un palazzo, sono comparsi in vari quartieri della città: da San Lorenzo all’Eur, dal Pigneto ai Parioli.

Sui social si rincorre la domanda: ma da dove arrivano? Che significano? Cosa c’è dietro?

Ancora l’arcano non è stato svelato. Secondo alcuni rumors si tratterebbe di una trovata pubblicitaria di Netflix, che già l’anno scorso aveva usato una strategia simile per stuzzicare la curiosità degli italiani.

Non resta che aspettare per scoprire chi c’è dietro i misteriosi cartelli rossi.

Qui alcune immagini delle misteriose affissioni: