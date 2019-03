Il commovente messaggio di una madre morta di cancro sulle scarpe del matrimonio della figlia

Quando Emma ha ricevuto la proposta di nozze dal suo fidanzato Richard ha pensato che nulla potesse distruggere quel momento di felicità assoluta. A 38 anni, Emma Letts desiderava con tutta se stessa quelle nozze e subito si era messa al lavoro per far sì che quel giorno fosse perfetto.

A un mese dalla proposta, però, la vita della donna è stata gettata nel baratro da una notizia terribile: sua madre era affetta da un cancro in fase terminale. Solo un anno dopo, la mamma della 38enne moriva, lasciando un vuoto enorme nella vita di Emma e di tutta la sua famiglia.

Prima di andarsene, la donna aveva pensato di rendere meno difficile quel momento. Così aveva iniziato a preparare dei messaggi per i suoi cari, in modo che ognuno potesse conservare un suo ricordo anche quando non ci sarebbe più stata.

Alla sua Emma, la madre ha riservato una sorpresa speciale, che la 38enne avrebbe scoperto solo nel giorno più importante della sua vita: quello del matrimonio. La malattia prima e la morte poi della donna avevano spinto Emma e Richard a posticipare le nozze.

A pochi giorni dal matrimonio, però, la futura sposa ha ricevuto finalmente il dono inaspettato della madre. Quando è andata in negozio per ritirare i preziosi sandali che avrebbe indossato nel giorno del sì, Emma si è trovata davanti un messaggio della madre scomparsa.

Inciso sulle suole delle scarpe c’era il commovente messaggio che la mamma aveva lasciato per la figlia in procinto di sposarsi. “Volevo che tu avessi un mio regalo per il giorno del tuo matrimonio: ecco, queste scarpe sono il mio regalo”, si legge nel messaggio.

“Spero che tu possa vivere una giornata magica. Ti mando tanto amore ed un abbraccio forte, mamma”, continua. Una ondata di commozione ha travolto la 38enne, rimasta senza parole di fronte al gesto incredibile della madre.

“Ho visto quel messaggio e non capivo cosa potesse essere, poi ho capito e sono rimasta completamente spiazzata: non riuscivo a parlare né a respirare”, ha riferito Emma ai media. A parlare è stata anche Amanda Weise, la titolare del negozio a cui erano state commissionate le scarpe: “Probabilmente è il paio di scarpe più emozionanti che abbia mai fatto”. E continua: “Sua madre mi aveva detto che aveva un cancro e che non sarebbe riuscita a sopravvivere fino alle nozze, me lo disse subito. Quando le dissi che Emma aveva già pagato metà del prezzo delle scarpe, mi chiese di pagare il prezzo intero e di restituire la somma pagata alla figlia al momento del ritiro. Sono molto emozionata per questo, per Emma sarà come portare sua madre insieme a lei all’altare”.

“Ero consapevole del fatto che in quel momento fosse malata terminale. Penso che Emma sperava che la madre potesse assistere al suo matrimonio. Dal messaggio che ha scritto, penso che sapesse già che non ci sarebbe stata”, ha detto ancora.