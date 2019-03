MADE IN SUD 2019 – Al momento, è uno dei programmi comici più seguiti in Italia ed è in onda su Rai 2: stiamo parlando di Made in Sud, che quest’anno annovera un’altra conduzione doppia.

Il celebre show comico è prodotto in collaborazione con Tunnel Produzioni e propone una stagione piena di novità nell’arco di sette puntate che verranno trasmesse in diretta dall’Auditorium del Centro di Produzione TV di Napoli a partire dal 4 marzo 2019.

Made in Sud 2019 | Le origini del programma

In principio, Made in Sud ha esordito nel 2008 su Comedy Central (piattaforma di Sky) con la doppia conduzione di Gigi e Ross,insieme all’attrice Fatima Trotta; nel 2010, poi, è passato su MTV venendo trasmesso in prima serata nel 2012. Infine, è approdato su Rai 2.

La chiave di questo programma riguarda i comici: tutti provengono dal Sud d’Italia (seppur talvolta affiancati da attori del Nord).

Con il trasloco su Rai 2, in un primo momento in tarda serata e poi in seguito in prima, nel programma è arrivata anche Elisabetta Gregoraci.

Con l’undicesima edizione del programma (la settima in onda su Rai), ci sono stati dei cambiamenti che riguardano soprattutto il numero degli episodi (14). Con la dodicesima, un altro cambiamento radicale avviene nella conduzione: al posto degli storici Gigi e Ross subentra Gigi D’Alessio.

Per la tredicesima edizione del 2019, al timone della nave di Made in Sud c’è Stefano De Martino.

Made in Sud 2019 | Il cast

Tra le novità del 2019, il cast di Made in Sud ha fatto spazio a Peppe Iodice e Max Cavallari dei Fichi d’India. Oltre 40 comici sono andati in scena soltanto nella prima puntata dell’edizione 2019, vecchi e nuovi.

A riconfermarsi sul palcoscenico di Made in Sud sono Mino Abbacuccio, gli Arteteca, Nello Iorio, Maria Bolignano, Luisa Esposito e Floriana De Martino, Ettore Massa, Tommy Terrafino, Manu e Luca, Marco Capretti, Matranga e Minafò, Enzo e Sal, Emiliano Morana, Gino Fastidio, Roxi Colace, Feliciana Tufano e i Radio Rocket.

Al loro fianco, ci sarà il professore Enzo Fischetti con le traduzioni dei termini napoletani in italiano, gli sketch di Mariano Bruno, la coppia Rosaria e Peppe, i confronti generazionali di Francesco Paolantoni e Antonio D’Ausilio, i monologhi di Paolo Caiazzo e di Ciro Giustiniani, i racconti di Francesco Albanese e i Ditelo Voi.

Lo show comico è diretto da Sergio Colabona e la scenografia è firmata da Alida Cappellini e Giovanni Licheri, arricchita da tantissimi riferimenti alla cultura e alle bellezze storiche del Sud, in particolare a Napoli, alla costiera, a Vietri e Positano, ma anche a Matera (capitale della cultura 2019).

Made in Sud 2019 | I conduttori

La precedente edizione era capitanata da Gigi D’Alessio, ma non aveva dato grandi frutti agli ascolti. Quest’anno, la conduzione è stata affidata al giovane Stefano De Martino.

L’ex marito di Belen proviene dal mondo dei ballerini di Amici di Maria De Filippi ed è finito alla conduzione insieme al pezzo storico del programma Fatima Trotta.

Questa nuova edizione vede anche la partecipazione straordinaria di Elisabetta Gregoraci (non più conduttrice, ma ospite fissa del programma) e Biagio Izzo.

Una delle novità di quest’anno riguarda anche la sigla firmata da Frank Carpentieri, scritta con Nando Mormone e realizzata da Edoardo Bennato, Rocco Hunt e Franco Ricciardi.

Made in Sud 2019 | Come partecipare al programma

Il vostro sogno è quello di partecipare come pubblico a Made in Sud? Allora seguite queste dritte per iscrivervi al programma in onda su Rai 2.

La procedura è molto semplice: per acquisire il biglietto, è necessario contattare l’organizzazione all’email biglietteriamadeinsud@gmail.com.

Nel testo dell’email, bisogna specificare il numero di biglietti per cui si fa richiesta comunicando nome, cognome, date di nascita e recapito telefonico per ogni persona che intende assistere in platea al programma comico: c’è un limite di quattro persone per e-mail e bisogna essere maggiorenni per la richiesta.

Sarà poi la redazione a mettersi in contatto con voi per la conferma e il seguente acquisto. Il biglietto costa 10 euro, ma il compenso sarà devoluto in beneficenza.

Made in Sud 2019 | Streaming

Dove seguire Made in Sud 2019? Molto semplice: su Rai 2, che trovate al canale 2, alle ore 21:20.

Ancora, se volete seguire il programma in diretta streaming, potete registrarvi su RaiPlay (anche tramite Facebook) per poi accedere ai servizi streaming della piattaforma.

Ma non è finita qui: se avete perso qualche episodio (o tutti) di questa nuova stagione di Made in Sud, tramite RaiPlay potete accedere al servizio on demand tramite il quale potete recuperare tutto ciò che è andato precedentemente in onda.