Italia-Liechtenstein streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita valida per le qualificazioni a Euro 2020

ITALIA LIECHTENSTEIN STREAMING – Martedì 26 marzo 2019 alle ore 20,45 l’Italia, guidata dal ct Roberto Mancini, sfida allo stadio Tardini di Parma il Liechtenstein, gara valida per la seconda giornata del girone J delle qualificazioni a Euro 2020.

QUALIFICAZIONI EURO 2020, IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Dove vedere Italia Liechtenstein in tv? Rai? Sky Sport? Dazn? In streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Italia Liechtenstein streaming | Dove vederla in tv

La partita di qualificazione a Euro 2020 tra Italia e Liechtenstein va in onda in chiaro, completamente gratis, su Rai 1.

Previsto un ampio pre e post partita con l’intervento di diversi esperti e commentatori.

Calcio d’inizio previsto per le ore 20,45.

IL REGOLAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI A EURO 2020

Italia Liechtenstein streaming | Dove vederla in live streaming

La gara tra Italia e Liechtenstein sarà trasmessa anche in live streaming gratis tramite la piattaforma del servizio pubblico, RaiPlay. Per seguire la partita bisognerà effettuare dei semplici passaggi: registrarsi (mail o social), cliccare su dirette (vedi menù a tendina sulla sinistra) e poi su Rai 1. Fatto? Perfetto, ora godetevi lo spettacolo.

Per la sfida tra Italia e Liechtenstein il commissario tecnico azzurro ha diramato una lunga lista dei convocati. Ecco chi ha chiamato Roberto Mancini:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Cristiano Piccini (Valencia), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Stefano Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (PSG), Nicolò Zaniolo (Roma)

Attaccanti: Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria)