IL NOME DELLA ROSA TERZA PUNTATA – Stasera, dopo gli ascolti record delle prime due puntata, torna su Rai 1 la serie tv Il nome della rosa, ispirata al romanzo di Umberto Eco. Va infatti in onda la terza puntata della fiction che si avvale di un cast di attori di livello internazionale e della regia di Giacomo Battiato.

Due episodi che daranno seguito alle indagini del protagonista portate avanti nelle prime due puntate con tanti colpi di scena che terranno i telespettatori incollati davanti alla tv per la gioia di Rai 1 che ha, fin da subito, riposto grande fiducia in questo prodotto tv. Cosa succede nella puntata di stasera, lunedì 18 marzo? Di seguito le anticipazioni:

Il nome della rosa terza puntata | Anticipazioni 18 marzo | Cosa succede

Continuano i misteri nell’abbazia dove la Disputa sta per iniziare. Intanto, la ragazza occitana ritrovata nel bosco priva di sensi, viene curata da Anna. Il tutto in un clima sempre più teso e dove regna la grande diffidenza tra le due delegazioni. Bernardo porta quindi avanti le sue indagini su Remigio, certo di averlo già incontrato in passato. Qualcosa sfugge al monaco, ma cosa?

Durante le indagini il cellario confessa a Guglielmo il suo trascorso da dolciniano, ma continua a giurare di essere assolutamente estraneo al delitto.

Il tempo passa e, dopo l’arrivo di Bernardo, ha inizio la Disputa in cui centrale sarà il tema se la Chiesa deve rinunciare o meno a ogni tipo ricchezza. Lo scontro sarà durissimo. Chi vincerà la Disputa?

La fiction è ambientata in pieno Medioevo, nel 1327 per la precisione. Un’epoca segnata dallo scontro tra il potere temporale e quello spirituale, incarnato a quei tempi da Papa Giovanni XXII e l’Imperatore Ludovico di Baviera. Protagonista principale è Guglielmo da Baskerville (interpretato da John Turturro), il quale, accompagnato dal suo fedele Adso da Melk, viene ospitato in un’abbazia benedettina per partecipare a un dibattito sulla povertà.

La calma nel monastero viene bruscamente interrotta dall’omicidio di Adelmo. E non sarà l’unico. A Guglielmo il compito di indagare su quanto sta accadendo.