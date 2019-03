Per quanto riguarda il libro scritto dalla famiglia sull’esperienza di Greta, Scener ur hjärtat, lei ha detto: “I miei genitori hanno chiarito che i possibili profitti andranno a 8 diversi enti di beneficenza che lavorano con l’ambiente, i bambini e gli animali. E sì, scrivo io i miei discorsi. Ma dal momento che so che quello che dico sta per raggiungere molte e molte persone, chiedo spesso aiuto ad alcuni scienziati su come esprimere certe questioni complicate. Voglio che tutto sia assolutamente corretto, in modo da non diffondere fatti errati o cose che possono essere fraintese”.

Ancora una volta, la ragazza nominata per il Premio Nobel per la Pace ha dato importanti spunti per la battaglia contro il cambiamento climatico e anche contro l’odio immotivato.

> Il commento: la verità è che i sovranisti temono tremendamente Greta Thunberg