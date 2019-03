Gianluca Fubelli, l’attore e comico romano noto come “Scintilla”, conduttore di Colorado al fianco di Paolo Ruffini, è fidanzato con Elena Morali showgirl e modella diventata famosa dopo la sua partecipazione al programma La Pupa e il Secchione.

Su Instagram Elena Morali ha difeso il suo amore per il comico in più di un’occasione. Di recente ha preso le sue difese contro gli haters che lo giudicavano per il suo aspetto fisico.

Nelle storie di Instagram la Morali aveva approfittato delle domande che si possono fare attraverso le stories e un fan le ha scritto: “Trovo ingiusto che uno come Scintilla stia con una come te”.

L’ex naufraga ha replicato duramente al follower: “Che tristezza sapere che esistono sottospecie di uomini come te, che giudicano ancora per l’aspetto fisico. Ti auguro di innamorarti di una donna di 180 kg ma con un grande cuore e un grande carattere. Ricordati che la bellezza passa, l’animo no”.

