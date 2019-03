Conchita Wurst, la vincitrice dell’Eurovision 2014, che aveva scandalizzato l’Europa ha cambiato radicalmente look. La trasformazione dell’artista del brano Rise like a phoenix è incredibile.

Tom Neuwirth, il 31enne austriaco diventato celebre grazie al suo personaggio drag-queen Conchita Wurst, ha deciso infatti di cambiare immagine e stile musicale.

Conchita Wurst non esiste più. Al suo posto ora ha cambiato radicalmente look. Il cantante, d’ora in avanti, si esibirà con il semplice pseudonimo di Wurst. Niente più capelli lunghi e barba incolta.

La parola wurst in Germania e Austria significa “non me ne importa niente” ed è stata adottata dalla star per sottolineare che non le importa da dove vengono le persone né il loro aspetto esteriore. Il nome Conchita invece le è stato suggerito da un’amica cubana.

La vincitrice dell’Eurovision 2014 Conchita Wurst aveva ammesso di essere positiva all’Hiv. La cantante aveva deciso di diffondere questa informazione dopo le minacce del suo ex fidanzato di rendere pubblica la notizia.

“Non darò a nessuno il diritto di minacciarmi e influenzare la mia vita” ha scritto la star su Instagram.

“Da quando ho ricevuto la diagnosi, sono sotto trattamento medico, e da molti anni, senza interruzione, il virus è sotto il limite di rilevabilità, tanto da non essere in grado di trasmetterlo”.

