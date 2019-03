Chiara Ferragni svela la spettacolare torta per il primo compleanno di Leone | VIDEO

Il 19 marzo del 2018 a Los Angeles nasceva il primogenito di casa Ferragnez. Leone Lucia Ferragni entrava a far parte della vita dell’influencer più famosa d’Italia Chiara Ferragni e del rapper milanese Fedez.

Un anno dopo, la famiglia Ferragnez si ritrova a festeggiare il primo compleanno del piccolo dall’altra parte dell’oceano, a Milano. Chiara e Fedez, infatti, hanno scelto di lasciare gli Stati Uniti per tornare a casa e hanno scelto la Milano del rapper, circondati dalle famiglie di entrambi.

In questi giorni fervono i preparativi per la festa in cui Leo spegnerà la prima candelina. Chiara Ferragni, a un giorno dal grande evento, posta su Instagram un video in cui mostra la torta di compleanno per il suo bimbo.

La torta è decisamente degna di nota: su due piani, azzurra come il cielo e come gli occhi del piccolo Leone. Sul piano più alto è adagiato un angioletto sorridente, che altri non è che il festeggiato. Lo conosciamo bene, quell’angioletto, che abbiamo visto tatuato sulla pelle di mamma e papà.

In occasione dell’ultimo viaggio negli Stati Uniti, infatti, sia Chiara Ferragni che Fedez hanno deciso di farsi un (altro) tatuaggio. Il soggetto è lo stesso per entrambi: Leone nelle vesti di un angioletto. Prima lei, con un piccolo Leo sul dorso della mano; poi lui, con Leone sul polso.

Qualche giorno fa, Chiara Ferragni è stata travolta dalle critiche per un altro video postato sui social in cui si vedeva Leone intento a indicare con il ditino la sua età. Come succede spesso quando la fashion blogger pubblica foto o video del figlio, anche in questo caso Chiara Ferragni è stata travolta dalle critiche.

Nel video si vedeva Leone sorridente che rispondeva alla domanda di mamma e papà: “Quanti anni compi”, chiedevano in coro. Leone con il sorriso batteva le manine e alzava un indice, per la gioia dei genitori.

“Povero bambino, ormai sembra un animale addestrato. Quanto schifo fai”, scriveva un utente, a cui facevano eco altri haters inferociti con la coppia e la loro propensione di pubblicare sui social ogni momento della loro vita.

Non c’è spazio per le critiche nel giorno del compleanno del piccolo di casa Ferragnez: Leone compie un anno e gli occhi di mamma e papà saranno tutti per lui.