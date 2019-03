Chiara Ferragni travolta dalle critiche per il seno piccolo, ma la sua risposta zittisce tutti

Chiara Ferragni torna a far parlar di sé. Stavolta al centro delle polemiche finisce un post pubblicato dalla fashion blogger domenica 17 marzo. L’influencer di Cremona ha pubblicato due foto su Instagram mentre fa colazione che hanno suscitato la reazione di molti haters.

Chiara Ferragni si mostra solo con il reggiseno e i pantaloni del pigiama, mentre addenta un cornetto nella prima foto. Davanti a sé, la fashion blogger ha anche una tazza dei Ferragnez. Nel secondo scatto, invece, si vede Chiara in piedi, con una mano regge la tazza, l’altra appoggiata sulla coscia. Il cornetto in bocca. Accanto alla foto l’influencer scrive: “Sunday morning color palette”, accompagnando gli scatti con gli hashtag che pubblicizzano la marca di lingerie indossata.

Sotto la foto piovono i commenti. Sebbene siano tanti, tantissimi i follower che mostrano apprezzamento per le foto della fashion blogger e la riempiono di complimenti, non mancano quelli che la criticano.

Le critiche si concentrano soprattutto sul seno della influencer più famosa d’Italia. Chiara Ferragni già in passato è stata presa di mira per il seno piccolo. Ogni qualvolta la fashion blogger cremonese si mostri in lingerie o più scollata, gli haters si scatenano travolgendola di insulti.

Anche stavolta è accaduta la stessa cosa: “Se ami così tanto il tuo seno perché nelle stories te lo devi strizzare nelle braccia per farlo sembrare più grande?!?! LA COMPLESSATA sei tu non chi te lo fa notare”, scrive un utente. “E le tette dove le hai lasciate?”, si legge in un altro commento.

La fashion blogger, abituata alle critiche e soprattutto abituata a lasciar correre senza rispondere, stavolta decide di cogliere la palla al balzo e di dire la sua. Alle due foto, infatti, Chiara Ferragni fa seguire delle stories. Prima si mostra ancora in reggiseno davanti allo specchio, poi in un’altra scrive: “A tutti quelli che si sono sentiti in dovere di dire la loro sul mio seno piccolo nelle ultime foto.. piacetevi per come siete, io sono super felice con il mio corpo”.

Anche nelle stories successive la fashion blogger spende delle parole per incoraggiare chiunque ad amare il proprio corpo al di là delle convenzioni estetiche.

