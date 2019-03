Ascolti tv domenica 17 marzo | Che Tempo Che Fa | Il silenzio dell’acqua | The Good Doctor | Le Iene | Auditel di ieri sera Ascolti tv domenica 17 marzo – Piove sul bagnato per Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa: anche ieri, domenica 17 marzo 2019, gli ascolti del talk di Rai 1 hanno registrato un brusco calo rispetto alla settimana precedente, quando già avevano avuto un brutto peggioramento. La puntata di ieri è stata vista infatti da 3.520.000 persone, con uno share del 13,8%. Troppo poco, nonostante siano numeri sufficienti per vincere la serata degli ascolti, per un programma di punta come quello di Fazio, sempre più coinvolto in voci che lo vedono lontano dalla Rai e soprattutto dileggiato dal vicepremier leghista Matteo Salvini. Si allontanano sempre di più infatti i 5 milioni di telespettatori fissi di cui il conduttore godeva solo un mese fa. E i competitor si avvicinano.

Come Canale 5, che con la terza puntata de Il silenzio dell’acqua, ha ottenuto un buon successo, con 2.840.000 spettatori (12.2%). In una serata in cui gli ascolti si sono distribuiti equamente grazie alla presenza di altri due programmi molto forti: su Italia 1, infatti, Le Iene Show ha raggiunto 1.704.000 ascolti e uno share del 10%, mentre su Rai 2 ha fatto addirittura meglio la serie The Good Doctor 2, vista da 2.316.000 persone (9,3%).

I dati completi sugli ascolti tv di ieri, domenica 17 marzo