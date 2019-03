ANTONIO SCURATI PREMIO STREGA 2019 – Roberto Saviano, autore di “Gomorra”, l’ha definito “il libro che l’Italia aspettava da decenni” o, per meglio dire, “un capolavoro”.

Da poco annunciati i 12 finalisti del Premio Strega 2019, Antonio Scurati in realtà vanta già di una grande vittoria per “M. Il figlio del secolo”: la sua opera è destinata a diventare presto una serie televisiva per conto della casa di produzione Wildside, la stessa che ha dato vita a “The Young Pope” di Sorrentino e “L’amica geniale“.

Cosa sappiamo di questo volume? E del suo autore?

Antonio Scurati Premio Strega 2019 | M. Il figlio del secolo

Soltanto il numero delle pagine – 848 – sembra essere una chiara sfida al lettore, ma il tema lo è ancor di più. La casa editrice Bompiani ha pubblicato “M. Il figlio del secolo” per raccontare l’ascesa di un personaggio noto alla storia italiana.

Premio Strega 2019, svelati i 12 libri in gara

“Lui è come una bestia: sente il tempo che viene. Lo fiuta. E quel che fiuta è un’Italia sfinita, stanca della casta politica, della democrazia in agonia, dei moderati inetti e complici. Allora lui si mette a capo degli irregolari, dei delinquenti, degli incendiari e anche dei “puri”, i più fessi e i più feroci” è con queste parole che viene descritto Benito Mussolini che, per usare le parole della sinossi, “sarebbe un personaggio da romanzo se non fosse l’uomo che più d’ogni altro ha marchiato a sangue il corpo dell’Italia”.

Antonio Scurati Premio Strega 2019 | Raccontare il fascismo come un romanzo

Questo è un romanzo che parla della realtà dei fatti, non c’è nulla d’inventato, a partire da ciò che Mussolini dice o pensa, per poi passare agli altri protagonisti della vicenda come D’Annunzio, Margherita Sarfatti, Matteotti.

Marco Missiroli e il suo “Fedeltà”: tutto quello che c’è da sapere sul romanzo candidato al Premio Strega 2019

Definito come un romanzo documentario, quello di Antonio Scurati è sicuramente un progetto ambizioso che si rifà a una quantità impressionante di fonti per la sua realizzazione.

Il fascismo viene raccontato in chiave romanzesca con “M. Il figlio del secolo”, senza alcun filtro politico e ideologico.

Antonio Scurati Premio Strega 2019 | L’autore

Antonio Scurati è nato a Napoli nel 1969, insegna Letterature contemporanee alla IULM di Milano ed è anche editorialista de “La Stampa”.

Ha scritto diversi saggi – “La letteratura dell’inesperienza” – e ha esordito nel 2002 con il romanzo “Il rumore sordo della battaglia” che ha ottenuto ben tre premi (Premio Kihlgren, Premio Fregene e Premio Chianciano).

Nel 2005, Scurati ha pubblicato “Il sopravvissuto” ottenendo il Premio Campiello e nel 2008 è stata la volta del romanzo “Una storia romantica”, che ha portato a casa il Premio Mondello.

In seguito, ha pubblicato “Il bambino che sognava la fine del mondo” nel 2009, “La seconda mezzanotte” nel 2011, “Il padre infedele” nel 2013 e “Il tempo migliore della nostra vita”.