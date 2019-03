Appassionati di talent show, ballo e canto di tutta Italia, unitevi: il serale di Amici torna in prima serata su Canale 5. Da sabato 30 marzo 2019, infatti, 12 concorrenti del talent show condotto da Maria De Filippi si sfideranno per decretare il vincitore dell’edizione numero 18 del programma.

Tutto sul serale di Amici di Maria De Filippi

Tante le novità di quest’anno: dalla nomina di Ricky Martin come coach di una delle due squadre alla presenza in studio di un’orchestra che accompagna le esibizioni dei concorrenti, fino al ritorno di Giuliano Peparini nel ruolo di direttore artistico del serale di Amici, al posto di Luca Tommasini.

Ma dove vedere Amici di Maria De Filippi in diretta tv? E in streaming? Di seguito trovate tutte le informazioni.

Amici serale 2019 streaming | Dove vederlo in tv

Come già anticipato, il serale di Amici inizia sabato 30 marzo 2019 e va avanti per circa una decina di puntate. L’appuntamento è dunque su Canale 5 ogni sabato sera, a partire dalle 21.20.

Per trovare il programma, dunque, vi basterà andare al canale 5 o 505 del digitale terrestre (oppure al 105 di Sky).

Amici serale 2019 streaming | Dove vederlo in streaming

Se invece al momento della messa in onda di Amici non siete in casa, oppure avete il televisore rotto, per fortuna avete comunque l’opportunità di vedere il talent show di Canale 5 in streaming. Come? Ovviamente grazie a Mediaset Play, la piattaforma Mediaset che permette di rivedere i migliori contenuti prodotti dal Biscione in streaming su tablet, pc e smartphone.

Per utilizzarla vi basta scaricare l’omonima app (disponibile sia per iOS che per Android) e registrarvi gratuitamente. In questo modo potrete seguire Amici anche in diretta streaming durante le puntate del sabato sera.

In più la stessa Mediaset Play vi permette di rivedere l’intera puntata on demand, quando volete, fin dal giorno successivo alla messa in onda del serale.