WILLIAM KATE AMICA SEXY – Matrimonio in crisi tra i reali William e Kate Middleton? Sì, secondo le ultime indiscrezioni circolanti nel Regno Unito. La duchessa di Cambridge sarebbe infastidita dalle amicizie del marito, anzi, di una in particolar modo: quella con Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley.

35 anni, ex modella, moglie e mamma di tre bambini, Hanbury in realtà è – era, dicono i tabloid – anche amica di Kate. Sono state tante le feste organizzate dalla marchesa in cui erano presenti, appunto, il principe William e consorte. Ma il legame che si è instaurato tra il nipote della regina Elisabetta e Rose – che è vicina di casa della coppia, nel Norfolk, la cui residenza confina con Anmer Hall – non piace affatto alla duchessa. Troppo complici e lei troppo sensuale, visto anche il suo passato sulle passerelle.

Ma, sempre secondo quanto affermato dalle testate di gossip, Kate non sarebbe gelosa soltanto della marchesa di Cholmondeley. Qualsiasi figura femminile, soprattutto se appartenente all’aristocrazia, non è vista di buon occhio dalla mamma di George, Charlotte e Louis.

Intanto, nella sua ultima apparizione in pubblico e più precisamente alla National Gallery di Londra, Middleton era da sola.

