Stasera in tv 17 marzo 2019 prima serata | Oggi in tv | Film stasera | Programmi | Guida | Che tempo che fa, Le Iene, Il silenzio dell’acqua

Cosa c’è stasera in tv 17 marzo 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di domenica 17 marzo 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 17 marzo 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Che Tempo Che Fa

00:02 – TG1 60 Secondi

00:05 – Speciale Tg1

01:10 – TG1 NOTTE

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – Quelli Che il Calcio dopo il TG

21:20 – The Good Doctor – Questioni di cuore

22:11 – Volti

23:00 – La Domenica Sportiva

00:50 – L’altra DS

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:30 – Grazie dei fiori

21:30 – Amore criminale

23:35 – TG Regione

23:40 – TG3 nel Mondo

00:03 – Meteo 3

Stasera in tv 17 marzo 2019 su Rai 4

20:25 – Senza traccia III ep.11

21:15 – Aftermath – La vendetta

22:49 – Criminal Minds XI ep.13

23:38 – Criminal Minds XI ep.14

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – RIASSUNTO – IL SILENZIO DELL’ACQUA

21:24 – IL SILENZIO DELL’ACQUA – 1aTV

23:30 – TIKI TAKA

00:57 – TG5 – NOTTE

Stasera su Italia 1:

20:27 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL RAPIMENTO

21:20 – LE IENE SHOW

01:01 – GIRLFRIEND EXPERIENCE – NUOVA IDENTITA’

01:36 – GIRLFRIEND EXPERIENCE – LA LISTA

02:11 – GIRLFRIEND EXPERIENCE – SOTTERFUGI

02:45 – STUDIO APERTO – LA GIORNATA

Stasera in tv 17 marzo 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – BERNADETTE: MIRACOLO A LOURDES – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – BERNADETTE: MIRACOLO A LOURDES – 2 PARTE

23:54 – FORMULA PER UN DELITTO – 1 PARTE

00:52 – TGCOM

Stasera su Canale 20:

19:30 – RITORNO AL FUTURO – 2 PARTE

21:00 – SAFE – 1 PARTE

21:32 – TG COM

21:37 – METEO

21:39 – SAFE – 2 PARTE

23:02 – MARS ATTACKS! – 1 PARTE

23:33 – TG COM

Stasera su Paramount Channel:

20:20 – Vita da strega

20:45 – Vita da strega

21:15 – Gli intoccabili

23:30 – Un Mondo Perfetto

23:35 – Un Mondo Perfetto

Stasera su Rai Movie:

19:40 – Totò le Mokò

21:10 – Biancaneve

23:00 – Ritorno a Tara Road

00:45 – Bleeding Heart

02:15 – La prima volta (di mia figlia)

Stasera su Cine Sony:

19:25 – Open Road – La strada per ricominciare

21:00 – Il talento di Mr. Ripley

23:35 – Il ritorno di Mr. Ripley

01:30 – I mitici – Colpo gobbo a Milano

Stasera in tv 17 marzo 2019 su Iris:

19:00 – SCUOLA DI LADRI

21:00 – BIANCO ROSSO E VERDONE

23:26 – IL VIZIO DI FAMIGLIA

01:12 – SAMSARA

Stasera su Tv8:

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:40 – Italia’s Got Talent

Stasera su Italia 2:

20:20 – HOLLY E BENJI FOREVER – CONTRO IL PARERE DEL MEDICO

20:45 – HOLLY E BENJI FOREVER – PROVOCAZIONI

21:10 – AMERICAN DAD – UNA BELLA SERATA PER FARSI UN GIRO

21:35 – AMERICAN DAD – E IL VINCITORE E’…

21:55 – AMERICAN DAD – STEVE IL BAZOOKA

22:20 – FUTURAMA – CRIMINI DEL CALDO

Stasera in tv 17 marzo 2019 su La 5:

21:10 – RICETTA D’AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – RICETTA D’AMORE – 2 PARTE

22:55 – #LOVEMYJOB

23:25 – INGA LINDSTROM – INCANTO D’AMORE – 1 PARTE

Stasera su Cielo:

20:20 – Affari di famiglia Una chitarra leggendaria

20:50 – Affari di famiglia Il falco mummificato

21:15 – Don’t Say a Word

23:35 – Valerie – Diario di una ninfomane

Stasera su Nove:

20:30 – Camionisti in trattoria – Umbria

21:25 – Camionisti in trattoria – 1^TVFriuli Venezia Giulia

22:30 – Camionisti in trattoria – Val d’Aosta e Piemonte

23:20 – Operazione N.A.S.

23:50 – Operazione N.A.S.

00:30 – Operazione N.A.S.

Stasera in tv 17 marzo 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:30 – Non è l’arena

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Uozzap (R)

Stasera su La 7D:

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Grey’s Anatomy – Memories

00:50 – The Dr. Oz Show

02:20 – I menù di Benedetta

Stasera su Real Time:

20:20 – 90 giorni per innamorarsi – All’angolo

22:10 – 90 giorni per innamorarsi – La verita’

00:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Il linfoma

01:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

01:55 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Caso curioso

Stasera su Spike:

20:35 – BAYWATCH Il Rally di Baja

21:30 – MAURIZIO BATTISTA – QUALCUNO DOVRA’ PUR DIRGLIELO

00:25 – DUPLEX – UN APPARTAMENTO PER TRE

02:05 – BATTISTOLOGY 2′ Stagione Ep.5

Stasera in tv 17 marzo 2019 su Sky Uno

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

22:25 – Italia’s Got Talent

00:45 – Master – Chef Italia

02:00 – Master – Chef Italia

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Un colpo perfetto

23:10 – Vacanze ai Caraibi

00:55 – Doppia colpa