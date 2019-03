SCARLETT JOHANSSON PENELOPE CRUZ – Un’icona di bellezza e bravura: è Scarlett Johansson, attrice americana classe 1984. La donna, che nonostante la giovane età ha già recitato in moltissime pellicole, ha di recente svelato un suo segreto. Quello di voler baciare – di nuovo – una sua collega sul grande schermo. Chi? Penélope Cruz.

“Vorrei avere un secondo round con Penélope. Hey P!”, ha detto con tono ironico l’interprete di Lost in translation in un’intervista a Vogue. Johansson, con la moglie di Javier Bardem – anche lui attore – ha recitato nel 2008 in Vicky Cristina Barcelona.

Il film, diretto da Woody Allen, parla della storia di due amiche statunitensi, Vichy (Rebecca Hall) e Cristina (Johansson), che decidono di fare una vacanza a Barcellona. Qui incontrano Juan Antonio (Bardem), un pittore, che propone loro un fine settimana fatto di sesso, cibo e alcool. Le due, se all’inizio sono titubanti, accettano nonostante Vicky sia vicina al matrimonio.

A rompere l’equilibrio tra i tre è María Elena (Cruz), ex moglie dell’artista, che viene ospitata da Juan poiché ha tentato di suicidarsi. I due ex coniugi si riavvicinano e nel rapporto viene coinvolta anche Cristina che però dopo un po’ si allontana. Intanto Vicky si sposa, ma è ancora innamorata del pittore.

Tutto quello che c’è da sapere sulle attrici più pagate di Hollywood nel 2018